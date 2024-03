Vàng SJC "bốc hơi" 700.000 đồng/lượng sau khi đạt đỉnh lịch sử 81 triệu đồng/lượng

Ghi nhận trong buổi sáng nay 2/3, sau khi chứng kiến vàng thế giới phá đỉnh 2.050 USD/ounce và kết thúc tuần ở mức 2.083 USD/ouce đêm qua, vàng trong nước cũng nối gót vàng thế giới tăng "điên cuồng". Vàng SJC chính thức đạt mốc 81 triệu đồng/lượng bán ra lúc gần 11h trưa. Mức giá này đã phá kỷ lục 80,3 triệu đồng/lượng được thiết lập vào 26/12/2023. Thời điểm đó, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.063 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng trong nước trong 1 tháng qua. Nguồn: giavang.org

Tuy nhiên ngay sau đó, chuyển sang phiên chiều, giá vàng SJC bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Ghi nhận lúc 16h20 chiều, giá vàng SJC giao dịch trên toàn quốc chỉ còn ở mức 77,8 triệu đồng/lượng mua vào và 80,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm 700.000 đồng/lượng từ đỉnh 81 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC được tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 77,85 - 80,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào và bán ra của vàng SJC tại DOJI tăng lên ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 78,1 - 80,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào và bán ra của vàng SJC ở mức 2,3 triệu đồng/lượng.

PNJ lúc 16h chiều nay vẫn neo giá vàng SJC ở mức 78,6 triệu đồng/lượng mua vào và 81 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán là 2,4 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh chỉ số USD đi xuống. Trong buổi chiều 2/3, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động ở ngưỡng 103,825 điểm, giảm 0,26 điểm so với phiên hôm qua. Trên thị trường tự do trong nước, giá đồng bạc xanh không ngừng đi lên sau nhiều ngày giảm giá, tăng từ 30 - 40 đồng mỗi USD, mua vào lên 25.365 - 25.370 đồng, bán ra từ 25.435 - 25.440 đồng.

Chỉ số USD giảm trong khi giá vàng vẫn tăng được cho là do hoạt động sản xuất tại Mỹ tiếp tục sụt giảm trong tháng 2. Dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu tiếp tục cho thấy sự suy giảm trong hoạt động sản xuất của Mỹ và các cuộc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng chỉ ra điểm yếu tương tự.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 1 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng theo đúng dự báo mà các chuyên gia kinh tế đưa ra. PCE lõi, chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,4% cả năm. Mục tiêu lạm phát của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là 2%.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed New York John Williams gần đây bày tỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, nhấn mạnh lạm phát giảm bớt và nền kinh tế mạnh mẽ, đồng thời lưu ý rằng điều kiện kinh tế hiện tại không cần thiết phải tăng lãi suất. Các thông tin trên đã khiến giá vàng thế giới tăng "dựng đứng" trong phiên đêm qua.

Cập nhật giá vàng SJC tại các cửa hàng trên toàn quốc lúc 16h20p chiều 2/3:

Đơn vị: x1000đ/lượng