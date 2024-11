Giá vàng về ngưỡng 79 triệu/lượng, Hội đồng Vàng Thế giới nói "đợt thoái lui chỉ là tạm thời"

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN đang đánh giá tổng kết Nghị định 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần ngăn chặn tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, NHNN khuyến cáo, đây là mặt hàng biến động khó lường, phức tạp. Nếu để đầu tư mặt hàng vàng, người dân đối mặt nhiều rủi ro khi mua - bán. Theo đó, NHNN không khuyến khích người dân găm giữ vàng.