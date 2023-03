Giá vật liệu hôm nay 1/3: Giá thép tăng trở lại trên sàn giao dịch

Giá vật liệu hôm nay 1/3: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 49 nhân dân tệ lên mức 4.219 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 6 nhân dân tệ, lên mức 4.129 nhân dân tệ/tấn.

Vào hôm thứ ba (28/2), giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) cho thấy các xu hướng khác nhau do triển vọng thị trường ngắn hạn trái chiều.

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn giao tháng 5/2023 trên Sàn DCE kết thúc giao dịch trong ngày với mức giảm 0,78% xuống 888,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 127,98 USD/tấn).

Trong khi đó, trên Sàn giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt SZZFH3 giao tháng 3/2023 được giao dịch ở mức 123,8 USD/tấn, tăng 0,87% trong cùng ngày.

Năm 2023 dự kiến sẽ khởi đầu ảm đạm do các nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh thị trường lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế cao hơn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,7% trong năm 2023 từ mức 3,2% năm 2022.

IMF cảnh báo mức tăng trưởng có thể giảm xuống dưới 2% do các chính sách tiền tệ thắt chặt hơn do lạm phát, tăng trưởng yếu hơn ở Trung Quốc, và sự gián đoạn chuỗi cung ứng và thực phẩm do cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Theo dự báo của OECD, tăng trưởng GDP của khu vực ASEAN được dự báo ở mức 5,2% trong năm 2023, cao đáng kể so với nhiều nền kinh tế khác trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.

Theo Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), tổng sản lượng thép thô toàn cầu 11 tháng 2022 đạt 1,691 tỷ tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Worldsteel dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 2,3% trong năm 2022 đạt 1.796,7 triệu tấn sau khi tăng 2,8% trong năm 2021. Năm 2023 nhu cầu thép sẽ phục hồi 1,0% đạt 1.814,7 triệu tấn.

Trong đó, nhu cầu ở cả thị trường Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ giảm trong năm tới do suy thoái kinh tế. Nhu cầu tại thị trường ASEAN dự kiến sẽ duy trì ổn định trong năm 2023, sau khi tăng trưởng 4~6% trong năm 2022.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang các đối tác thương mại lâu năm vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng công suất trong những năm gần đây ở các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia, và Philippines. Theo đó, dự báo xuất khẩu thép thành phẩm có thể giảm hơn 10% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Giá vật liệu hôm nay 1/3: Giá thép tăng trở lại trên sàn giao dịch

Với thép nội địa, trong báo cáo mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kỳ vọng sang năm 2023, lượng tiêu thụ thép sẽ có sự phục hồi nhờ tháo gỡ chính sách về bất động sản. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi sản lượng thép sẽ chậm do thị trường bất động sản trong nước chững lại khi các doanh nghiệp cần thời gian để tái cơ cấu các dự án, các nền kinh tế lớn dự báo tiếp tục suy thoái, kéo theo nhu cầu giảm.

Theo đó BSC dự báo tổng sản lượng tiêu thụ thép tăng 3 - 5% so với năm 2022. Giá thép trong xu hướng giảm trong năm 2022 do nhu cầu tiêu thụ yếu. Trong đó, giá thép tại nhà máy xây dựng giảm 11%, giá thép ống giảm 20%, giá tôn mạ giảm 10%. Giá thép bán lẻ có thể có mức độ giảm lớn hơn do các nhà máy tăng chiết khấu cho đại lý.

Tính tới cuối năm 2022, với việc các doanh nghiệp thép tăng giá trở lại, hàng tồn kho đại lý về mức thấp, BSC cho rằng thị trường thép tạm thời đã cân bằng. Sang năm 2023, trong quý I, BSC kỳ vọng mặt bằng giá thép nói chung có thể phục hồi 2 - 3% so với cùng kỳ do tính mùa vụ và giá thép thế giới phục hồi khi Trung Quốc mở cửa. Sang quý II và III, diễn biến giá thép sẽ phụ thuộc vào mức độ phục hồi từ nhu cầu thép. Với quan điểm tốc độ hồi phục về nhu cầu vẫn chậm trong năm 2023, nguồn cung thép có thể tăng trở lại khi Trung Quốc mở cửa, BSC cho rằng giá thép có thể sẽ điều chỉnh giảm trở lại.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 1/3

Ngày 23/2, một số doanh nghiệp sản xuất thép đã nâng giá thép thêm từ 150.000 – 210.000 đồng/tấn với sản phẩm thép cuộn CB240, lên khoảng 15,7 – 16 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel Online.

Cụ thể, doanh nghiệp thép Hòa Phát tại miền Bắc, miền Trung nâng 200.000 đồng/tấn đối với dòng thép cuộn CB240, giá thép ở hai miền lần lượt ở mức 15,96 triệu đồng/tấn và 15,88 triệu đồng/tấn. Còn tại miền Nam, Hòa Phát tăng 150.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 lên 15,98 triệu đồng/tấn.

Tương tự, thương hiệu thép Việt Ý cũng nâng 200.000 đồng/tấn với dòng thép cuộn CB240 lên 15,91 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 hiện có giá 15,71 triệu đồng/tấn sau khi doanh nghiệp này điều chỉnh tăng 210.000 đồng/tấn.

Với mức tăng 200.000 đồng/tấn, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu Việt Sing đang ở mức 15,83 triệu đồng/tấn.

Cho đến thời điểm 8h00 ngày 23/2, chỉ có một số thương hiệu trên tăng giá thép cuộn CB240, còn lại các doanh nghiệp như Kyoei, Thép miền Nam, Thép Tuyên Quang, Thép Thái Nguyên, Thép Việt Nhật, Pomina… chưa có động thái điều chỉnh.

Như vậy tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép cuộn CB240 đã có 5 đợt điều chỉnh tăng, tuỳ thương hiệu.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết giá bình quân thép xây dựng nội địa hiện nay tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ 8%.

Do giá bán thép thành phẩm tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của nguyên liệu đầu vào nên hiệu quả kinh doannh của các công ty thép xây dựng vẫn thấp, khó khăn từ mua nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ thành phẩm đầu ra.

VSA nhận định giá nguyên vật liệu tăng nhiều khiến các nhà máy trong nước tăng giá bán nhiều lần để bù lại giá thành sản xuất và giảm lỗ. Các nhà máy có các động thái hiệu chỉnh giá thép cuộn/thép cây hoặc CB4, CB5/CB3 của các nhà máy thể hiện việc tăng giá và cơ cấu giá theo chủng loại đang được tiến hành từng bước.

Sau khi được điều chỉnh, giá thép của các thương hiệu hôm nay cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát có giá bán như sau: Dòng thép cuộn CB240 lên mức 15.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.840 đồng/kg.

Thép Việt Ý có giá như sau: Dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.910 đồng/kg; thép D10 CB300 có giá 15.810 đồng/kg.

Thép Việt Sing, 2 dòng sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 có giá 15.830 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.830 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 đều lên mức giá 15.680 đồng/kg và 15.580 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 đều có mức giá 15.880 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 có giá 15.710 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.810 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 1/3

Giá vật liệu hôm nay 1/3

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.880 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.730 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 16.060 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.060 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 ở mức 15.680 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.580 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 có giá 17.570 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.600 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 1/3

Giá vật liệu hôm nay 1/3

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 ở mức 15.980 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.880 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.680 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.730 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.780 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 có giá 17.290 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.390 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 1/3