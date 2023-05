Giá vật liệu hôm nay 1/5: Giá thép tiếp tục giảm sâu đầu tuần

Giá vật liệu hôm nay 1/5: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 68 nhân dân tệ xuống mức 3.660 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 11/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 60 nhân dân tệ, xuống mức 3.644 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 2/2024 giảm 44 nhân dân tệ, xuống mức 3.590 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường đang lo ngại về nhu cầu giảm do sản lượng của một số nhà máy thép Trung Quốc đang thua lỗ kéo dài.

Các nhà máy thép ở Trung Quốc đang đua nhau bảo dưỡng lò cao của họ khi nhu cầu yếu, khiến giá thép giảm mạnh. Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) kêu gọi các nhà sản xuất thép trong nước cắt giảm sản lượng hơn nữa để ngăn giá giảm hơn nữa do nguồn cung dư thừa.

Theo Công ty tư vấn thị trường thép, quặng sắt và kim loại Mysteel, hơn 30 nhà máy ở đây đã thông báo kế hoạch bảo dưỡng.

Mặc dù Trung Quốc đang bước vào mùa xây dựng, giá thép vẫn giảm do nhu cầu yếu và hàng tồn kho cao.

Hơn 40% trong số 126 lò cao luyện thép ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, trung tâm sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, đang được bảo dưỡng.

Theo các nhà phân tích của Sinosteel Futures, một số nhà máy của các hãng thép hàng đầu Trung Quốc “bắt đầu tích cực hạn chế sản xuất” sau khi chịu tổn thương do nhu cầu thép yếu và giá giảm.

Nhu cầu thép của Trung Quốc trong quí I tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này bị che khuất do sản lượng thép tăng mạnh, kéo giá đi xuống. Sản lượng thép trong quí vừa qua tăng 6,1% so với cách đây một năm, lên mức 261,56 triệu tấn.

Dữ liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm 27/4 cho thấy trong quí I, các công ty thép hàng đầu Trung Quốc thua lỗ tổng cộng 4,84 tỉ nhân dân tệ (700 triệu USD), so với mức lãi 6,1 tỉ USD cách đây một năm. Đây cũng là quí I đầu tiên họ chịu thua lỗ trong hơn một thập niên.

Tình trạng ảm đạm trên thị trường thép cũng gây áp lực cho quặng sắt. Trong tuần qua, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái, giá quặng sắt ở Trung Quốc giảm về dưới mức 100 USD/tấn.

Giá vật liệu hôm nay 1/5: Giá thép tiếp tục giảm sâu đầu tuần

Giá vật liệu trong nước hôm nay 1/5

Các doanh nghiệp thép trong nước vừa tiếp tục điều chỉnh giảm giá thép xây dựng từ 50 đồng/kg - 450 đồng/kg. Như vậy, đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng (từ ngày 8/4 đến ngày 27/4). Hiện giá thép xây dựng xoay quanh mức 14.720 đồng/kg - 15.660 đồng/kg (tùy từng thương hiệu và chủng loại thép).

Về nguyên nhân giảm giá thép, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết do nhu cầu thép toàn cầu sụt giảm, nhất là ở các khu vực Mỹ, EU và Trung Quốc chưa thấy tín hiệu kiểm soát được lạm phát, trong khi nhu cầu tiêu thụ thép trong nước sụt giảm mạnh khiến doanh nghiệp sản xuất phải hạ giá bán để đẩy nhanh hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép cũng đang có xu hướng giảm.

Theo VSA, hầu hết hoạt động sản xuất thời gian qua của doanh nghiệp gặp khó khăn, cán cân cung - cầu ngành thép hiện tại vẫn chưa thực sự có thay đổi nhiều. Tình trạng khó khăn của thị trường có thể tiếp tục kéo dài về cuối năm.

Sau khi được điều chỉnh, giá thép của các thương hiệu hôm nay cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát giảm giá bán, dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng, xuống mức 14.900 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.390 đồng/kg - giảm 60 đồng.

Thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 quay đầu giảm 380 đồng, xuống mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 không thay đổi, ở mức 15.250 đồng/kg.

Thép Việt Sing giảm giá bán với 2 sản phẩm của hãng. Cụ thể, thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg - giảm 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.220 đồng/kg - giảm 260 đồng.

Thép Việt Đức giảm giá lần thứ 4, hiện ghi nhận 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 có giá 14.640 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 xuống mức 15.250 đồng/kg.

Thép VAS hạ giá bán, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.720 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng, xuống mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát giảm nhẹ, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.900 đồng/kg - giảm 50 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg - giảm 100 đồng.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 giảm 300 đồng, xuống mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng, có giá 15.660 đồng/kg.

Thép VAS cũng giảm giá bán, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Pomina không thay đổi, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.810 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.860 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát có sự thay đổi, với thép cuộn CB240 từ mức 15.050 đồng/kg xuống còn 14.920 đồng/kg. Tuy nhiên, thép thanh vằn D10 CB300 tăng 200 đồng, có giá 15.550 đồng/kg.

Thép VAS điều chỉnh giá xuống ngang với thị trường miền Trung, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.730 đồng/kg.

Thép Pomina bình ổn từ 12/4 tới nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.370 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.680 đồng/kg.