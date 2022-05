Giá vật liệu hôm nay 19/5: Giá thép tiếp tục giảm

Giá vật liệu hôm nay 19/5: Giá sắt thép xây dựng hôm nay tiếp đà đi xuống, giá thép thanh về mức 4.508 nhân dân tệ/tấn

Thép xây dựng ngày 19/5, giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 89 nhân dân tệ xuống mức 4.508 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h30 (giờ Việt Nam).

Giá quặng sắt và thép kỳ hạn của Trung Quốc giảm trở lại trong bối cảnh các nhà giao dịch thận trọng trước tác động từ các biện pháp hạn chế Covid-19, đang làm mờ đi triển vọng tăng trưởng kinh tế của nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới này.

Một số nhà phân tích nhận định rằng, vẫn chưa có hồi kết đối với các thách thức Covid-19 của Trung Quốc, bất chấp tình hình được cải thiện ở Thượng Hải đang hỗ trợ việc nới lỏng các hạn chế.

Giá vật liệu hôm nay 19/5: Giá sắt thép xây dựng hôm nay tiếp đà đi xuống, giá thép thanh về mức 4.508 nhân dân tệ/tấn.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp thép xây dựng tiếp tục giảm giá sản phẩm từ ngày 18/5 và là đợt điều chỉnh thứ hai liên tiếp trong vòng một tuần. Nhưng giá thép vẫn vượt mức kỷ lục thiết lập năm ngoái.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết: Sau chuỗi ngày khá dài giữ ổn định, các thương hiệu thép lớn đồng loạt điều chỉnh giảm giá thép xây dựng từ 300 - 920 đồng/kg. Lý do là hiện giá các nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm so với tháng 3.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Thép Việt Nam, giá quặng sắt tại cảng Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 9/5 giảm 16 USD/tấn so với tháng 4, về 139 USD/tấn. Bên cạnh đó, các mặt hàng như thép phế liệu, điện cực graphite, cuộn cán nóng HRC... đều có xu hướng giảm giá so với thời điểm giao dịch đầu tháng 4 năm nay.

Giá thép giảm còn do tiêu thụ giảm trong tháng 4 vừa qua. Nguyên nhân là do giá vật liệu xây dựng như thép, xi măng và đá xây dựng tăng cao khiến cho việc triển khai dự án chậm lại.



Theo đó, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,962 triệu tấn, giảm 11,28% so với tháng 3/2022 và giảm 1,1% so với cùng kỳ 2021; Bán hàng thép các loại đạt 2,419 triệu tấn, giảm 22,52% so với tháng trước và giảm 15,6% so với cùng kỳ.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát giảm mạnh giá bán. Cụ thể, với dòng thép cuộn CB240 giảm 750 đồng, hiện ở mức 17.930 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 510 đồng có giá 17.830 đồng/kg.

Thép Pomina, với 2 dòng sản phẩm của hãng bao gồm dòng thép cuộn CB240 giảm 710 đồng, hiện ở mức 18.420 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 410 đồng, có giá 18.920 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, thép VAS giảm giá. Dòng thép cuộn CB240 giảm 300 đồng, hiện ở mức 17.880 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 450 đồng, hiện có giá 17.830 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với dòng thép cuộn CB240 giảm 300 đồng, có mức giá 18.070 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm450 đồng, hiện có giá 18.070 đồng/kg.

Giá thép tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát giảm giá bán. Cụ thể, thép cuộn CB240 giảm 800 đồng hiện ở mức 17.830 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 460 đồng, có giá 18.280 đồng/kg.

Thép Việt Ý điều chỉnh giá bán. Lần lượt với thép cuộn CB240 giảm 600 đồng hiện ở mức 17.980 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 450 đồng, có giá 18.230 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 giảm 760 đồng hiện ở mức 17.810 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 giảm 510 đồng, có giá 18.370 đồng/kg.

Tại thị trường miền Bắc, thép VAS giảm mạnh giá bán. Với dòng thép cuộn CB240 giảm 410 đồng, hiện ở mức 17.570đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, có giá 17.780 đồng/kg.

Thép Việt Nhật với 2 dòng thép của hãng đồng thời giảm 1.010 đồng/kg. Lần lượt, thép cuộn CB240 ở mức 17.810 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.910 đồng/kg.

Thép Việt Sing, 2 sản phẩm của hãng đều giảm 510 đồng/kg. Cụ thể, thép cuộn CB240 ở mức 17.910 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 18.110 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát điều chỉnh giảm giá bán. Dòng thép cuộn CB240 giảm 500 đồng hiện ở mức 18.180 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 510 đồng, có giá 18.280 đồng/kg.

Thép Việt Đức không thay đổi giá bán. Cụ thể, với 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 hiện ở mức 18.880 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.180 đồng/kg.

Thép VAS đồng loạt giảm 600 đồng. Lần lượt, dòng thép cuộn CB240 có giá 17.980 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đạt mức 18.030 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 giảm 710 đồng, hiện ở mức 18.670 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300giảm 710 đồng, có giá bán 18.870 đồng/kg.

Trong khi đó, ngược chiều với giá thép, từ đầu tháng 5 đến nay, hàng chục doanh nghiệp sản xuất xi măng đồng loạt thông báo tăng giá bán từ 55.000 - 80.000 đồng/tấn.

Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết: Trong tuần đầu tháng 5 một số doanh nghiệp thông báo tăng giá bán sản phẩm xi măng thì đơn vị này tiếp tục nhận được thông báo tương tự của hàng loạt đơn vị khác. Với mức tăng dao động từ 55.000 - 80.000 đồng/tấn. Nguyên nhân được đưa ra là do nguồn cung khan hiếm và giá nguyên liệu đầu vào tăng, cụ thể là giá xăng dầu và than đá.

Đây là lần điều chỉnh tăng giá thứ 2 của các doanh nghiệp xi măng trong năm nay. Trong đợt điều chỉnh tăng giá hồi tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, phần lớn các doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất xi măng đều có mức tăng từ 100.000 - 150.000 đồng/tấn sản phẩm.