Giá vật liệu hôm nay 27/8: Giá thép trong nước còn giảm tới đâu?

Giá vật liệu hôm nay 27/8: Giảm trở lại trong phiên cuối tuần

Giá thép giảm trở lại trong phiên cuối tuần, giá thép giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 5 nhân dân tệ xuống mức 4.076 nhân dân tệ/tấn. Giá thép giao kỳ hạn tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 13 nhân dân tệ, xuống mức 3.778 nhân dân tệ/tấn.

Theo Trading Economics, giá thép thanh vằn tương lai tại Trung Quốc ngày 26/8 giảm 0,6% xuống 4.070 nhân dân tệ/tấn (594 USD/tấn) nhưng vẫn sát mức cao nhất một tuần ghi nhận vào ngày 25/8.

Về giá giao ngay ngày 25/8, thép cuộn cán nóng tăng 0,5% lên 3.990 nhân dân tệ/tấn (582 USD/tấn). Trong khi cuộn cán nguội giữ nguyên với 4.406 nhân dân tệ/tấn (643 USD/tấn).

Trong khi đó, giá quặng sắt tại Trung Quốc ngày 25/8 đi lên, giá quặng 62% Fe nhập khẩu vào miền Bắc Trung Quốc là 103 USD/tấn, tăng 0,3% so với ngày trước đó.

Giá quặng giao tháng 1/2023 trên sàn Đại Liên tăng 2,1% lên 105,4 USD/tấn, cao nhất từ ngày 17/8.

Các nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc không còn nhiều tồn kho quặng. Gần đây, lợi nhuận của các nhà máy này cũng đã cải thiện. Trong tháng 8, nắng nóng hạn hán ảnh hưởng đến thủy điện, gây thiếu điện cho sản xuất thép nhưng sang tháng 9, thị trường sẽ tích cực hơn.

Động thái hỗ trợ nền kinh tế của Trung Quốc, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng, là những dấu hiệu tốt cho thị trường quặng sắt. Tuy nhiên, Trung Quốc tiếp tục trải qua thời tiết nắng nóng gay gắt làm ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng. Việc cắt giảm điện cũng khiến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng.

Về giá kim loại màu, giá nhôm tăng 0,4% lên 18.896 nhân dân tệ/tấn (2.757 USD/tấn), cao nhất 40 ngày qua. Giá bạc tăng 0,8% lên 4.321 nhân dân tệ/tấn (630 USD/tấn), cao nhất một tuần qua. Trong khi đó, giá đồng giảm 0,5% xuống còn 63.400 nhân dân tệ/tấn (9.252 USD/tấn).

Giá vật liệu trong nước hôm nay 27/8

Trong nước, nhiều doanh nghiệp thép thông báo giảm giá thép lần thứ 15 liên tiếp trong hơn 3 tháng qua.

Cụ thể: Chiều 22/8, nhiều doanh nghiệp thông báo hạ giá sản phẩm lần thứ 15 liên tiếp kể từ ngày 11/5 với mức giảm lên đến 400.000 đồng/tấn.

Thép Miền Nam điều chỉnh giảm 400.000 đồng/tấn đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau khi giảm hai loại thép trên còn 14,72 triệu đồng/tấn và 15,33 triệu đồng/tấn.

Diễn biến giá thép Hòa Phát. Nguồn: Steel Online

Tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 200.000 và 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 14,37 triệu đồng/tấn và 15,13 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Ý, CB240 và D10 CB300 giảm lần lượt 300.000 đồng/tấn và 350.000 đồng/tấn xuống còn 14,14 triệu đồng/tấn và 14,8 triệu đồng/tấn. Về thép Việt Đức, hai loại thép trên giảm lần lượt 400.000 đồng/tấn và 150.000 đồng/tấn xuống còn còn 14,04 triệu đồng/tấn và 14,95 triệu đồng/tấn.

Với thép Kyoei, giá hôm nay là 14,64 triệu đồng/tấn và 15,25 triệu đồng/tấn đối với CB240 và D10 CB300 sau giảm lần lượt 60.000 đồng/tấn và 300.000 đồng/tấn.

Giá thép đã giảm 15 lần trong vòng hơn 3 tháng qua nhưng giới chuyên gia đang kỳ vọng triển vọng tiêu thụ sẽ tươi sáng hơn vào quý IV năm nay, khi nhu cầu thép của ngành xây dựng được cải thiện.

Như vậy từ ngày 11/5, giá thép giảm liên tục 15 lần với tổng mức giảm lên đến khoảng 4-6 triệu đồng/tấn, tùy thương hiệu, loại thép và vùng miền.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm giá với 2 dòng sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 xuống mức 14.370 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.130 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý tiếp tục giảm giá, hiện thép cuộn CB240 xuống mức 14.140 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.800 đồng/kg.

Thép Việt Đức cũng điều chỉnh giảm giá bán, hiện dòng thép cuộn CB240 xuống mức 14.040 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 xuống mức giá 14.950 đồng/kg.

Thương hiệu thép VAS giảm với 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 có giá 13.940 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.390 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.170 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.780 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 giảm xuống mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng có giá 14.750 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Tương tự miền Bắc, thép Hòa Phát đồng loạt giảm giá với 2 sản phẩm của hãng. Cụ thể, dòng thép cuộn CB240 xuống còn 14.420 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm xuống còn 15.230 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 có giá 14.340 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 giảm xuống mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.590 đồng/kg.

Thép Pomina, với thép cuộn CB240 hiện có giá 14.880 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.580 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 giảm xuống mức 14.470 đồng/kg; tương tự thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 14.980 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.670 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.280 đồng/kg.

Thép Miền Nam, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.720 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 15.330 đồng/kg.

Giá thép đã liên tục giảm song sản lượng tiêu thụ thép trong nước vẫn rất ảm đạm. Đại diện VSA (Hiệp hội Thép Việt Nam) cho hay, trong 7 tháng năm 2022, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại; trong đó có các ngành công nghiệp sử dụng thép. Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc hồi đầu quý II/2022 đến nay liên tục giảm, với mức giảm 40-50% so với hồi cuối quý I/2022, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp.

Tính trong 7 tháng vừa qua, sản xuất thép các loại đạt gần 13 triệu tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021; tiêu thụ đạt hơn 12,2 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó xuất khẩu đạt 452.000 tấn, giảm 63% so với cùng kỳ 2021. Tính riêng tháng 7/2022, dù sản xuất phục hồi với lượng thép xây dựng sản xuất đạt hơn 1 triệu tấn, tăng gần 14% so với tháng trước đó, nhưng lượng tiêu thụ đạt 1 triệu tấn, giảm nhẹ 1,52% so với tháng trước.

VSA lý giải, giá nguyên vật liệu giảm liên tục từ cuối tháng 4/2022 đến nay khiến thị trường chững lại. Nhu cầu tiêu thụ thép giảm sút do mùa vụ và giải ngân đầu tư công chậm. Đa phần các nhà máy đều trong tình trạng khó khăn do hàng tồn kho giá cao. Mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy ngày càng khốc liệt về giá bán và xâm lấn thị phần của nhau. Hiện nay các nhà máy áp dụng một tuần một giá mới và bảo lãnh giá bán trong tuần khiến thị trường bất ổn, các nhà máy càng khó khăn hơn trong tiêu thụ hàng hóa. Mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy ngày càng khốc liệt về giá bán và giữ thị phần.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong những tháng qua, thị trường thép trong nước tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu yếu, thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa. Điều này khiến tiêu thụ trong nước gặp nhiều khó khăn. Với việc nhu cầu nội địa yếu, giá thép giảm có thể khiến nhà đầu tư dễ tiếp cận với các công trình đầu tư công đã được phê duyệt hơn, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào tiến độ giải ngân các dự án. Những biến động khó lường của thị trường nguyên vật liệu và việc giải ngân đầu tư công vẫn chậm khiến cho thị trường về cuối năm ảm đảm...