Giá vật liệu hôm nay 29/6: Thép chưa dừng đà tăng trên sàn giao dịch

Giá vật liệu hôm nay 29/6: Giá thép tiếp đà phục hồi, lên mức 4.373 nhân dân tệ/tấn

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 78 nhân dân tệ lên mức 4.373 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h00 (giờ Việt Nam).

Giá vật liệu hôm nay 29/6: Giá thép hôm nay tăng lên mức 4.373 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải.

Hôm qua, giá quặng sắt cũng lên mức cao nhất một tuần sau khi Trung Quốc nới lỏng yêu cầu kiểm tra Covid-19 đối với khách quốc tế. Bên cạnh đó, Bắc Kinh và Thượng Hải không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào mới giúp thị trường kim loại và quặng sắt lạc quan hơn.

Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc, giá quặng sắt giao tháng 9 ở mức 120,1 USD/tấn, tăng 6,3% so với ngày trước đó. Giá quặng sắt hợp đồng tháng 7 trên sàn giao dịch Singapore là 124,8 USD/tấn, tăng 4,1% so với ngày trước đó.

Giá thép thanh vằn tương lai tại Trung Quốc ngày 29/6 là 4.485 nhân dân tệ/tấn (668 USD/tấn), tăng 1,1% so với ngày trước đó, cao nhất gần 2 tuần.

Những lo ngại về Covid-19 đang có xu hướng giảm dần. Bắc Kinh cũng cam kết sẽ tiếp tục các chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, đợt tăng giá kim loại vẫn chưa có căn cứ chắc chắn.

Việc Trung Quốc quyết tâm hạn chế sản lượng thép trong năm nay ở mức sản lượng dưới năm 2021 để hạn chế phát thải cũng là một lực cản đối với nhu cầu về quặng sắt và thép trong thời gian tới.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 29/6

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 5 đạt hơn 1 triệu tấn, giảm 10% so với tháng 4 và giảm 18% so với cùng kỳ 2021.

Bán hàng thép xây dựng đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 17% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thép trong tháng 5 đạt gần 260 nghìn tấn, tăng mạnh 49% so với tháng 4 và tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 5 tháng, sản lượng thép xây dựng đạt gần 5,7 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép xây dựng đạt 5,5 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó sản lượng xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn, tăng 65%, chiếm 20% tổng lượng bán hàng.

Trong báo cáo triển vọng ngành thép năm 2022, Công ty Mirae Asset – MASVN tiếp tục đánh giá tích cực cho ngành thép trong năm nay. MASVN dự báo sản lượng xuất khẩu thép năm nay dự kiến đạt mức 8,7 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2021.

Mirae Asset đưa ra dự báo này bởi thị trường xuất khẩu thép sẽ tiếp tục rộng mở trong năm 2022 dưới tác động từ cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine.

Hiện nay, Nga xếp thứ 2 về xuất khẩu thép vào EU, với tỷ trọng 14,1% thép dẹt và 19% thép dài, Ukraine chiếm 8% thép dẹt và 7,4% thép dài. Việc thiếu hụt nguồn cung trầm trọng giúp các doanh nghiệp thép Việt Nam hưởng lợi từ xuất khẩu, đặc biệt từ thị trường châu Âu và Mỹ.

Mirae Asset nhận định những doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôn mạ được hưởng lợi bởi mảng tôn mạ hiện tại đang dư khoảng 30% tổng công suất nhưng nhu cầu nhập khẩu mặt hàng thép cán nguội (CRC) và tôn mạ màu trên thế giới rất lớn khi nguồn cung từ Trung Quốc và Nga giảm mạnh.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước như Tôn Nam Kim, Tôn Hoa Sen và Tôn Đông Á được hưởng lợi từ việc xuất khẩu mặt hàng này.

Nhiều doanh nghiệp thông báo hạ giá sản phẩm thép với mức giảm đến 300.000 đồng/tấn và là lần giảm thứ 7 liên tiếp kể từ ngày 11/5.

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (29/6), giá thép giữ nguyên sau khi điều chỉnh vào ngày 27/6. Nhiều doanh nghiệp thông báo hạ giá sản phẩm thép với mức giảm đến 300.000 đồng/tấn và là lần giảm thứ 7 liên tiếp kể từ ngày 11/5. Tổng mức giảm giá thép lên đến gần 3 triệu đồng/tấn.

Theo đó, tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 150.000 đồng/tấn và 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 16,5 triệu đồng/tấn và 16,8 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Ý, CB240 và D10 CB300 giảm lần lượt 150.000 đồng/tấn và 200.000 đồng/tấn xuống còn 16,36 triệu đồng/tấn và 16,77 triệu đồng/tấn.

Về thép Việt Đức, hai loại thép trên giảm lần lượt 150.000 đồng/tấn và 300.000 đồng/tấn còn 16,36 triệu đồng/tấn và 16,77 triệu đồng/tấn.

Với thép Kyoei, giá hôm nay là 16,26 triệu đồng/tấn và 16,66 triệu đồng/tấn đối với CB240 và D10 CB300 sau khi giảm 200.000 đồng/tấn và 210.000 đồng/tấn theo thứ tự.

Như vậy, trong vòng hơn 6 tuần, giá thép ghi nhận lần giảm thứ 7 với tổng mức giảm đến gần 3 triệu đồng/tấn, tùy từng thương hiệu và loại thép

Nguyên nhân giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống. Giá nguyên vật liệu trong sản xuất thép liên tục giảm từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường thép chững lại.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát hôm nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.800 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Ý, 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 bình ổn giá bán ở mức 16.360 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.770 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.360 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.770 đồng/kg.

Thép VAS (Việt Mỹ) không có biến động, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.360 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.410 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.770 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 tạm thời ở mức 16.390 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.600 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 29/6

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.800 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 16.360 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.770 đồng/kg.

Thép VAS với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.360 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.410 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 17.460 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 17.760 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 29/6

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 16.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.850 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 duy trì mức 17.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.710 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 16.160 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.260 đồng/kg.

Thép Tung Ho với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 16.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 16.540 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 29/6

Trong khi giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh, hạ tới gần 3 triệu đồng/tấn thì giá bán xi măng nội địa vẫn tăng mạnh. Theo đó, giá bán xi măng bắt đầu điều chỉnh tăng mạnh trong tháng 5. Sang đến tháng 6, các doanh nghiệp xi măng tiếp tục tăng giá lần thứ 3.



Bộ Xây dựng cho biết, do ảnh hưởng của việc tăng giá các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất xi măng như xăng dầu, than... đều tăng nên trong quý I/2022, xi măng đã có sự tăng giá.

Hiện nay, giá xi măng vẫn đang có sự chênh lệch theo khu vực, giá xi măng ai miền Nam đang ở mức tương đối cao. Đây cũng là khu vực thiếu cung khi chỉ có 8 nhà máy xi măng tại đây với công suất đạt gần 12 triệu tấn tại đây trong khi nhu cầu xi măng lại lớn hơn rất nhiều.

Theo VNCA, giá bán xi măng bình quân tại khu vực miền Trung trong tháng 5 có giá cao nhất, lên đến 19,5 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, giá bán xi măng tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 13,2-16 triệu đồng/tấn tùy thương hiệu và loại xi măng.

Hầu hết các doanh nghiệp đã có kế hoạch điều chỉnh giá bán các sản phẩm xi măng lần thứ 3 trong tháng 5 và đầu tháng 6/2022. Tuy nhiên một số đơn vị vẫn thưởng lại mức chiết khấu cao để thúc đẩy sản lượng bán ra.

Hiện giá bán xi măng của các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán với mức tăng từ 50.000-80.000đồng/tấn. Bên cạnh đó, để thúc đẩy bán hàng, nhiều đơn vị cũng cho ra chính sách chiết khấu thương mại, khuyến mại khoảng 20.000-40.000 đồng/tấn.