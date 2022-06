Giá vật liệu hôm nay 26/6: Giá thép trên sàn giao dịch cuối tuần nhích nhẹ lên mức 4.327 nhân dân tệ/tấn

Giá thép giao kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần này tăng 73 nhân dân tệ, lên mức 4.327 nhân dân tệ/tấn.

Ngày 25/6, giá quặng sắt Đại Liên tăng sau 10 phiên sụt giảm, nhưng giá tại Singapore vẫn bị áp lực giảm bởi triển vọng ảm đạm về nhu cầu từ Trung Quốc, nhà sản xuất thép hàng đầu.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 1% lên 736 nhân dân tệ (tương đương 109,9 USD)/tấn. Hợp đồng này đã giảm 11% trong tuần này, giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 2.

Trên sàn giao dịch Singapore, quặng sắt giao tháng 7 giảm 1% xuống 115 USD/tấn.

Trên thị trường giao ngay, quặng sắt hàm lượng 62% Fe xuất sang Trung Quốc giao dịch tại 117,5 USD/tấn trong ngày 23/5. Giá đã giảm xuống 112,5 USD trong ngày trước đó, mức thấp nhất kể từ ngày 10/12/2021, theo số liệu của SteelHome.

Giá quặng sắt Đại Liên tăng sau 10 phiên sụt giảm. Ảnh: TTXVN

Tại trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc, thành phố Đường Sơn, 56 trong số 126 lò cao đã bị đóng cửa để bảo dưỡng, do các nhà máy phải vật lộn để đối phó với lợi nhuận sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu và tồn kho cao.

Những hạn chế do Covid-19 đã gây áp lực giảm trên lĩnh vực bất động sản và những gián đoạn của hoạt động xây dựng bởi thời tiết không thuận lợi là những yếu tố bất lợi cho lĩnh vực thép của Trung Quốc.

Thép thanh tại Thượng Hải tăng 0,3%, thép cuộn cán nóng tăng 0,1%. Thép không gỉ giảm 3,2%.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh tăng 0,5%, trong khi thép cuộn cán nóng tăng 0,4%. Thép không gỉ giảm 2,5%. Trên sàn giao dịch Đại Liên, giá than luyện cốc giảm 0,6%, nhưng than cốc tăng 0,5%.

Theo Vụ vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), trong tháng 5, sản lượng tiêu thụ xi măng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu ước đạt 9,27 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, giá bán xi măng trong nước tăng từ 40.000 - 80.000 đồng/tấn do áp lực giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, giá xi măng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3% so với quý 4/2021. Tương tự, trong tháng 5, các loại vật liệu xây dựng khác như cát vàng tăng thêm khoảng 20.000 đồng/m3; gạch nung tăng khoảng 500 đồng/viên; các loại đá xây dựng như đá đen, đá xanh, sỏi xây dựng tăng khoảng 10.000 đồng/m3. Giá các mặt hàng trang trí nội thất tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu tháng 4.

Riêng “bão giá” thép trong quý I/2022 đã khiến nhiều chủ đầu tư choáng váng khi cuối tháng 3 lên gần 21 triệu đồng/tấn, vượt xa đỉnh cũ của năm 2021. Từ cuối tháng 4 đến nay, giá sản phẩm này hạ nhiệt khi nguyên liệu đầu vào sụt giảm. Dù vậy, giá sắt thép vẫn đang duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Xây dựng nhận định, dù đang chịu áp lực dư cung nhưng ngành xi măng phải đối diện với chi phí đầu vào như giá nguyên liệu sản xuất đầu vào như than, điện, vỏ bao, đặc biệt là xăng dầu... đều tăng.

Than là nguyên liệu chiếm khoảng 30% trong cơ cấu giá thành cho sản xuất xi măng nhưng giá than tăng rất mạnh. Cơ quan này dự báo trong các quý tiếp theo khả năng các loại vật liệu này còn có thể tiếp tục tăng giá.

Trong vòng gần 2 tháng qua, giá thép điều chỉnh giảm 6 lần với tổng mức giảm cao nhất đến 2,5 triệu đồng/tấn.

Về thị trường trong nước, giá thép hôm nay (26/6) không thay đổi sau khi giảm từ 300-500 nghìn đồng/tấn từ ngày 19/6. Trong vòng gần 2 tháng qua, giá thép điều chỉnh giảm 6 lần với tổng mức giảm cao nhất đến 2,5 triệu đồng/tấn.

Nguyên nhân giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống. Giá nguyên vật liệu trong sản xuất thép liên tục giảm từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường thép chững lại.

Giá thép Hòa Phát miền Bắc 30 ngày qua.

Giá thép Việt Đức miền Bắc 30 ngày qua.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát hôm nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Ý, 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 bình ổn giá bán ở mức 16.510 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.970 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.510 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.070 đồng/kg.

Thép VAS không có biến động, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.560 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.770 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 tạm thời ở mức 16.600 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.800 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 26/6

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 16.660 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 17.070 đồng/kg.

Thép VAS với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 17.460 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 17.660 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 26/6

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 16.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 duy trì mức 17.460 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.660 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 16.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg.

Thép Tung Ho với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 16.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 16.850 đồng/kg.

