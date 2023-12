Giá vé máy bay Tết dự báo sẽ tiếp tục leo thang

Căng thẳng giá vé máy bay Tết

Dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, vấn đề giá vé máy bay Tết đắt đỏ vẫn đang là nỗi lo của nhiều người dân, nhất là công nhân, người lao động có thu thập thấp.



Khảo sát của Dân Việt, vé máy bay Tết các hãng đang mở bán vẫn đang ở mức khá cao, gấp 3-4 lần ngày thường. Theo đó, vé máy bay khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội trong cao điểm Tết của các hãng giao động mức 6,5 - 7 triệu đồng cho hạng phổ thông. Một số chuyến bay vào khung giờ đẹp đã hết vé phổ thông. Mức vé hạng thương gia các hãng cũng dao động từ 9-20 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vé các chặng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung như Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn... cũng khá đắt đỏ, giao động mức trung bình từ 6-7 triệu đồng/vé khứ hồi cho hạng phổ thông. Mức giá hạng thương gia thì dao động mức 9 - 12 triệu đồng.

Cháy vé máy bay Tết một số chặng bay vàng. Ảnh: Gia Linh

Điều đáng nói, một số chặng bay như TP.HCM - Thanh Hoá, TP.HCM - Vinh... tình hình vé máy bay khá căng thẳng, thậm chí giá vé còn đắt đỏ hơn cả chặng bay TP.HCM - Hà Nội. Theo đó, tại các đường bay "vàng" này, nhiều chuyến bay đã hết sạch vé phổ thông, thậm chí là vào các khung giờ nửa đêm, rạng sáng... cũng đã cháy sạch vé.

Trước đó, đón đầu mùa cao điểm Tết năm nay, các hãng hàng không đã mở bán vé Tết từ rất sớm (tháng 9/2023). Hàng triệu vé máy bay được cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, điều đáng nói là vé máy bay giá rẻ trong dịp Tết năm nay rất khan hiếm. Ngay giai đoạn vừa mở bán, các hãng đã đưa ra mức giá khá cao so với ngày thường, rất khó để người dân tiếp cận.

Vừa qua, Tổng cục Thống kê cho biết cho biết CPI chỉ số giá tiêu dùng) tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước. Theo đó, trong tổng 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước. Đáng chú ý, chỉ số giá nhóm vé máy bay bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 87,29% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vé máy bay Tết khó quay đầu hạ nhiệt

Dù còn 1 thời gian nữa mới tới Tết nhưng với tình hình giá vé máy bay như hiện nay khiến không ít người dân lo lắng. Nhiều người e ngại việc cận Tết, nhu cầu đi lại gia tăng thì giá vé sẽ còn tăng phi mã. Đặc biệt trong bối cảnh năm nay, nhiều hãng hàng không tái cấu trúc, cắt giảm tần suất khai thác.

Cụ thể, vừa qua Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, một số hãng hàng không sẽ giảm tần suất khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn khai thác lịch bay mùa Đông 2023/2024.

Các chuyến bay vào khung giờ nửa đêm, rạng sáng... cũng đang khan hiếm vé phổ thông. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, Bamboo Airways sẽ giảm tần suất đến/đi đối với đường bay Hà Nội và ngưng khai thác 5 đường bay Vân Đồn, Thanh Hóa, Đồng Hới, Chu Lai, Buôn Mê Thuột. Ngoài ra, hãng sẽ hãng ngừng khai thác 7 đường bay quốc tế. Trung bình, mỗi tuần Bamboo Airways sẽ giảm khai thác 94 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

Trong khi đó, hãng Pacific Airlines trung bình sẽ giảm 10 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023. Vietravel Airlines trung bình mỗi tuần cũng sẽ giảm 14 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

Điều đáng nói, lịch bay mùa đông rơi vào giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Việc một số hãng hàng không giảm tần suất khai khác đến nhiều đường bay nội địa làm dấy lên lo ngại cung không đủ cầu, khiến vé máy bay khan hiếm. Từ đó, nhiều người dân lo ngại giá vé máy bay thời gian tới trong cao điểm Tết năm nay sẽ còn leo thang.

Trong khi đó, đại diện một số hãng hàng không cho biết giá vé máy bay Tết vẫn đang nằm trong khung giá quy định của Bộ Giao thông Vận tải, không tăng so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Tuy nhiên, so sánh bối cảnh năm nay, cùng một mức giá vé nhưng áp lực lên người lao động lại gia tăng hơn.

Giá vé máy bay Tết khó quay đầu hạ nhiệt. Ảnh: Gia Linh

"2-3 năm ảnh hưởng dịch bệnh, doanh nghiệp sản đối mặt với tình trạng đơn hàng sụt giảm. Hàng loạt công ty, xí nghiệp sa thải nhân sự. Thị trường tiêu thụ, mua sắm sụt giảm doanh thu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu nhập của nhiều gia đình. Một số người lâm vào cảnh "kiệt quệ" nên với mức giá vé máy bay như vậy, nhiều người dù muốn đi máy bay để tiết kiệm thời gian nhưng cũng vượt quá tầm với.



Khả năng giá vé máy bay Tết bất ngờ "quay đầu" hạ nhiệt vào cận Tết rất khó xảy ra. Theo đó, trong bối cảnh năm nay, nền kinh tế chịu nhiều biến động. Chi phí nhiên liệu, tỷ giá lại liên tục biến động khiến các hãng chịu áp lực. Điều này sẽ gia tăng sức ép lên giá vé máy bay. Dù các hãng không được bán vượt quá giá trần, tuy nhiên để cân đối tài chính các hãng cũng không thể tung nhiều vé giá rẻ ra thị trường", một chuyên gia hàng không cho hay.