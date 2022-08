Giá xăng dầu hôm nay 1/8: Giá xăng trong nước giảm nhẹ lần thứ 4 liên tiếp?

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đạt 1 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lên tới 5 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu 4 tỷ USD mặt hàng xăng dầu trong 6 tháng đầu năm.

Nguyên nhân là trong quý I, nguồn cung xăng dầu của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bị gián đoạn vì khó khăn tài chính. Do đó, Bộ Công Thương đã yêu cầu 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu bổ sung 2,4 triệu m3 xăng dầu để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong quý II.

Cụ thể, trong tháng 6, nhập khẩu xăng dầu đạt 717 nghìn m3, tương đương 812 triệu USD, giảm 19% về lượng và giảm 9% giá trị so với tháng 5. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam đi xuống.

Tính chung 6 tháng đầu năm, nhập khẩu xăng dầu các loại đạt gần 4,8 triệu m3, tương đương 5 tỷ USD, tăng 18% về lượng và tăng gần 2,3 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Dù lượng nhập khẩu giảm, giá xăng dầu nhập khẩu tháng 6 vẫn tăng 13% so với tháng 5 và tăng 2,2 lần so với tháng 6/2021, đạt 1.314 USD/m3. Lũy kế 6 tháng, giá xăng dầu nhập khẩu khoảng 1.031 USD/m3, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2021.