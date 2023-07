Giá xăng dầu hôm nay 15/7: Sau khi tăng kỷ lục đạt nhiều mốc mới, giá dầu đã bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong ngày hôm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 15/7 trên thế giới: Quay đầu giảm mạnh

Cập nhật tại thời điểm 7h sáng (giờ Việt Nam), giá xăng dầu hôm nay 15/7 trên thế giới đã giảm mạnh sau những lần tăng liên tiếp trước đó.

Giá dầu thô WTI ghi nhận giảm từ 77,238 USD/thùng xuống 75,192 USD/thùng, giảm 2,21%; giá dầu Brent lần đầu chạm đỉnh mới 81,666 USD/thùng đã giảm xuống 79,579 USD/thùng, giảm 2,19% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay 15/7 trên thế giới đã giảm. Ảnh Tradingeconomics.

Theo đó, giá dầu thô Brent đã từng tăng trên mức 81,666 USD/thùng, dao động ở mức cao nhất trong hơn hai tháng. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch cuối tuần này đã bất ngờ giảm mạnh.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy, các chuyến hàng qua các cảng phía tây của Nga trong 4 tuần tính đến ngày 9 tháng 7 đã giảm đáng kể, hơn 4 tháng sau khi nhà sản xuất OPEC+ cắt giảm sản lượng, Bloomberg đưa tin. Ả Rập Saudi và Nga đã công bố cắt giảm sản lượng bổ sung cho tháng Tám. Mặt khác, dữ liệu của EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 5,95 triệu thùng vào tuần trước.

Theo dự báo, giá dầu thế giới sẽ còn tăng quay trở lại trong quý III này.

Giá xăng dầu hôm nay 15/7 trong nước: Bình ổn

Giá xăng dầu hôm nay 15/7 trong nước giữ nguyên sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh trong chiều hôm 11/7/2023 cụ thể như sau:

Loại nhiên liệu Giá mới (đồng/Lít) RON E5 92 20.410 RON 95 21.490 Dầu diesel 18.610 Dầu hỏa 18.320 Dầu mazut 15.283 đồng/kg

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/7/2023, giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ 8 sau 10 lần tăng và 2 lần giữ nguyên từ đầu năm 2023. Trong khi đó, giá xăng dầu trên thế giới đang trên đà tăng không "phanh", giá xăng trong nước rất có thể sẽ bị ảnh hưởng ở phiên điều chỉnh tiếp theo.

Giá xăng dầu hôm nay 15/7 trong nước bình ổn. Ảnh Cartimes.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 4/7 trên thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/6/2023 và kỳ điều hành ngày 03/7/2023 là: 86,781 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,310 USD/thùng, tương đương giảm 1,49% so với kỳ trước); 91,596 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,720 USD/thùng, tương đương giảm 1,84% so với kỳ trước); 90,697 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,406 USD/thùng, tương đương tăng 0,45% so với kỳ trước); 92,163 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,447 USD/thùng, tương đương tăng 0,49% so với kỳ trước); 429,784 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,491 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).

Được biết, hiện dư địa quỹ bình ổn xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục dương lớn. Trong đó, tính đến 21/6, Petrolimex dương 3.164 tỷ đồng, PVOil âm 38,2 tỷ đồng, Saigon Petro dương 331 tỷ đồng, Petimex dương 453 tỷ đồng.