Giá xăng dầu bất ngờ biến động mạnh, có loại tăng trên 450 đồng/ lít

Giá xăng dầu hôm nay biến động

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu hôm nay bắt đầu từ 15 giờ ngày 11/7, theo đó giá xăng sinh học E5 RON 92 giảm nhẹ 60 đồng, giá bán giảm xuống 20.410 đồng; giá xăng khoáng RON 95 tăng 70 đồng, giá bán lẻ ở mức 21.490 đồng/ lít.



Dầu các loại đều tăng, trong đó dầu diesel tăng 450 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.610 đồng/ lít, dầu hoả tăng 400 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.320 đồng/ lít; dầu mazut tăng hơn 660 đồng/ lít.

Giá xăng dầu biến động mạnh trong phiên điều hành thứ 2 tháng 7/2023.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin ngày 3/7, xăng E5 RON 92 là 20.470 đồng/lít và xăng RON 95 là 21.420 đồng/lít; trong khi đó giá dầu được điều chỉnh giảm nhẹ, dầu diesel giảm 10 đồng, giá bán lẻ 18.160 đồng/lít, dầu hoả giảm 30 đồng, giá bán lẻ hơn 17.920 đồng.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh ngày 21/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng các loại, trong khi giá dầu có loại tăng cao nhất 150 đồng/lít, có loại giảm hơn 130 đồng/lít.

Giá xăng từ chiều 21/6, xăng RON 95 giữ nguyên hơn 22.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 vẫn hơn 20.870 đồng/lít bán lẻ; dầu diesel tăng 150 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 18.170 đồng/lít; giá dầu hoả tăng 130 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 17.950 đồng/lít. Riêng giá dầu hoả giảm hơn 130 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 14.580 đồng/lít.

Giới chuyên gia và doanh nghiệp xăng dầu dự đoán, chiều nay 11/7, giá xăng sẽ giảm xuống mức thấp nhất 20.000 đồng/ lít, trong khi đó giá dầu về mức hơn 18.000 đồng/ lít.

Giá dầu thế giới, sáng 11/7 theo giờ Việt Nam đã giảm giá từ 0,6% đến gần 0,9%, trong đó dầu thô ngọt WTI giá 73,224 USD/thùng, dầu Brent biển Bắc dao động 77,879 USD/thùng.

Theo Bộ Công Thương, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 4/7 trên thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/6/2023 và kỳ điều hành ngày 03/7/2023 là: 86,781 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,310 USD/thùng, tương đương giảm 1,49% so với kỳ trước); 91,596 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,720 USD/thùng, tương đương giảm 1,84% so với kỳ trước); 90,697 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,406 USD/thùng, tương đương tăng 0,45% so với kỳ trước); 92,163 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,447 USD/thùng, tương đương tăng 0,49% so với kỳ trước); 429,784 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,491 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).

Được biết, hiện dư địa quỹ bình ổn xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục dương lớn. Trong đó, tính đến 21/6, Petrolimex dương 3.164 tỷ đồng, PVOil âm 38,2 tỷ đồng, Saigon Petro dương 331 tỷ đồng, Petimex dương 453 tỷ đồng.