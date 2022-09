Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt

Lo ngại tình trạng thắt chặt, thậm chí thiếu hụt nguồn cung vào mùa đông đã đẩy giá dầu hôm nay đi lên, bất chấp đồng USD mạnh hơn và rủi ro tăng trưởng kinh tế gia tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Giá dầu thô có xu hướng tăng

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch sáng nay vì giới đầu tư tập trung vào lo ngại nguồn cung của Nga, sự phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc, và việc Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất thấp hơn dự kiến.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,05% lên 83,53 USD/thùng vào lúc 7h51 (giờ Việt Nam) ngày 23/9. Giá dầu thô Brent cũng tăng 0,27% lên 90,584 USD/thùng.

Giá dầu ngày 23/9 có xu hướng tăng trở lại trong bối cảnh thị trường lại dấy lên lo ngại về tình trạng thắt chặt, thậm chí thiếu hụt nguồn cung khi mùa đông đến gần.

Áp lực nguồn cung được cho sẽ còn lớn hơn khi một số nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc xem xét tăng cường hoạt động trong tháng 10 do nhu cầu thị trường mạnh hơn và khả năng nước này có thể thay đổi chính sách xuất khẩu nhiên liệu.

Thời điểm các lệnh trừng phạt, cấm vận dầu thô Nga của các nước EU, G7 càng làm gia tăng các lo ngại về nguy cơ về tình trạng thiếu hụt năng lượng tại khu vực châu Âu.

Ở diễn biến mới nhất, nhiều nhà phân tích lo ngại sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây trong những ngày gần đây có thể kéo theo những động thái tiêu cực về việc cung cấp năng lượng từ Nga sang các nước châu Âu.

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, giá dầu ngày 23/9 cũng chịu áp lực không nhỏ bởi quyết định tăng lãi suất của một số ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, và đồng USD mạnh hơn.

Bên cạnh đó, thông tin tồn kho dầu thô của Mỹ tăng trong tuần kết thúc ngày 16/9 cũng góp phần đáng kể ghìm chân giá dầu thô đi lên.

Cụ thể, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu xăng trong 4 tuần qua của nước này đã giảm xuống 8,5 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022. Tồn kho dầu thô thương mại của nước này cũng tăng 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/9.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu lấy lại sắc xanh khi lực mua bắt đáy quay trở lại với thị trường kết hợp với căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuy vậy, đà tăng khó có thể duy trì được lâu.

27 Bộ trưởng ngoại giao của khối EU tham dự cuộc họp hàng năm của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc cho biết sẽ chuẩn bị gói cấm vận thứ 8. Theo dự kiến, trong cuộc họp chính thức tháng 8, nhóm sẽ họp lại để công bố gói trừng phạt mới.

Tuy vậy, khả năng cao giá sẽ còn phải điều chỉnh thêm. Mặc dù chưa có thông tin về mức độ các lệnh cấm vận lần này, tuy nhiên sẽ khó có thể nặng nề hơn các lệnh trừng phạt trước, vì EU đã thống nhất sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Nga từ tháng 12. Trong khi đó, thất bại trong việc đặt trần giá lên khí tự nhiên đầu tháng cho thấy nguồn cung khí là một vấn đề nhậy cảm mà không quốc gia châu Âu nào muốn tác động. Như vậy, các gói trừng phạt có thể sẽ chỉ nhắm đến các tổ chức tài chính, bảo hiểm, nhằm giảm nguồn thu của Nga và có thể sẽ không tác động lớn đến nguồn cung các mặt hàng năng lượng.

Tại Trung Quốc, các nhà lọc dầu đang kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đưa ra hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu thêm 15 triệu tấn để hỗ trợ nền kinh tế. Theo dữ liệu theo dõi tàu, trong tháng 9, 10 khối lượng dầu nhập từ Mỹ và Trung Đông sẽ tăng lên. Tuy vậy, số dầu này đã được đặt mua từ giai đoạn tháng 7-8, và dữ liệu cho thấy các nhà sản xuất tại Trung Quốc cũng đang tận dụng dầu từ trong tồn kho, do đó thông tin này sẽ không tạo ra nhiều hỗ trợ cho giá dầu. Trong 8 tháng đầu năm, ước tính mỗi ngày tồn kho dầu Trung Quốc được bổ sung 1.46 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Chiều 21/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành ngày 21/9.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/9/2022, giá các mặt hàng xăng dầu thông dụng tiếp tục giảm từ 450 - 1.977 đồng/lít.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/9/2022-21/9/2022) có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm. Giá xăng dầu có những phiên tăng là do sản lượng khai thác của OPEC không đạt mức dự kiến; dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhưng thấp hơn nhiều mức dự báo. Giá xăng dầu có những phiên giảm do đồng USD tiếp tục tăng giá; ngân hàng trung ương tại nhiều nước tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát cùng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng…

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 25 lần điều chỉnh, trong đó 13 lần tăng, 11 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 12/9/2022 và ngày 21/9/2022 là: 95,296 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,924 USD/thùng, tương đương giảm 2,977% so với kỳ trước); 99,376 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,706 USD/thùng, tương đương giảm 3,595% so với kỳ trước); 118,579 USD/thùng dầu hỏa (giảm 13,193 USD/thùng, tương đương giảm 10,012% so với kỳ trước); 121,851 USD/thùng dầu điêzen (giảm 11,831 USD/thùng, tương đương giảm 8,850% so với kỳ trước); 420,980 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 15,522 USD/tấn, tương đương giảm 3,556% so với kỳ trước).

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đã phục hồi trở lại.

Kỳ điều hành này, giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu giảm so với kỳ trước. Để hỗ trợ cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời duy trì công cụ Quỹ BOG để có dư địa điều hành bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu trong giai đoạn cuối năm khi giá xăng dầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, bảo đảm giá các mặt hàng xăng dầu trong nước điều chỉnh theo xu hướng biến động của giá thế giới, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng và dầu mazut; tăng nhẹ mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu dầu diesel và dầu hỏa theo quy định.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều dầu diesel; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Đặc biệt là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước; tiếp tục khôi phục Quỹ BOG để điều hành giá trong thời gian tới khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và diễn biến phức tạp, khó lường; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 451 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON 95 ở mức 450 đồng/lít (như kỳ trước), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 90 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 741 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 23/9 như sau: Xăng E5 RON 92: không cao hơn 21.781 đồng/lít (giảm 450 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 803 đồng/lít; Xăng RON 95-III: không cao hơn 22.584 đồng/lít (giảm 631 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 22.536 đồng/lít (giảm 1.644 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 22.441 đồng/lít (giảm 1.977 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.656 đồng/kg (giảm 383 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Như vậy, đây là lần thứ 4 giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm nhẹ liên tiếp. Điều này tạo cơ sở để Chính phủ triển khai mạnh các chính sách hạn chế lạm phát, khống chế giá cả các mặt hàng cơ bản trên thị trường, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

