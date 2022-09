Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Xăng dầu trong nước kỳ điều chỉnh tới sẽ giảm giá?

Lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng và áp lực nguồn cung hạ nhiệt khiến giá dầu thô tiếp tục ghi nhận tuần giảm giá mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Dầu thô tiếp tục có tuần đi xuống

Trong phiên giao dịch 12/9, giá dầu thế giới đi lên trước mối lo ngại gia tăng về nguồn cung trong mùa Đông. Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 1,16 USD (1,3%) lên 94 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 99 xu (1,1%) lên 87,78 USD/thùng.

Sang phiên 13/9, giá dầu thế giới giảm gần 1% và đảo ngược đà tăng trước đó trong bối cảnh giá tiêu dùng tháng 8/2022 của Mỹ bất ngờ tăng. Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc giảm 83 xu Mỹ (0,9%) xuống 93,17 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 47 xu Mỹ (0,5%) xuống 87,31 USD/thùng.

Giá dầu thế giới lại tăng 1% trong phiên 14/9 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến sẽ tăng chuyển đổi từ khí đốt sang dầu do giá tăng trong mùa Đông này, mặc dù triển vọng nhu cầu vẫn ảm đạm. Giá dầu thô Brent tăng 93 xu Mỹ (1%) lên 94,10 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,17 USD (1,3%) lên 88,48 USD/thùng.

Phiên 15/9, giá dầu một lần nữa quay đầu giảm do những lo ngại về nhu cầu. Giá dầu WTI giao tháng 10/2022 của Mỹ giảm 3,38 USD (3,8%) xuống chốt phiên ở mức 85,1 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng mất 3,26 USD (hay 3,5%) xuống 90,84 USD/thùng.

Dù đi lên trong phiên cuối tuần 16/9, giá dầu Brent và dầu WTI vẫn giảm lần lượt 1,6% và 1,9% trong tuần qua.

Dù đi lên trong phiên cuối tuần 16/9, giá dầu Brent và dầu WTI vẫn giảm lần lượt 1,6% và 1,9% trong tuần qua.

Như vậy có thể thấy, giá dầu thế giới bước vào tuần giao dịch trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế ngày một lớn trước làn sóng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Tình trạng bất ổn địa chính trị và nguy cơ về một cuộc khủng năng lượng ở châu Âu cũng là những nhân tố đè nặng lên bức tranh kinh tế toàn cầu.

Các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên giá dầu.

Áp lực nguồn cung dầu thô hạ nhiệt khi hướng dẫn mới nhất của Mỹ cho thấy khách hàng vẫn có thể mua dầu thô của Nga nếu dưới giá trần.

Theo bản hướng dẫn được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 10/9, các công ty Mỹ sẽ được phép mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nếu họ tuân thủ mức trần giá do các nước đồng minh nhất trí.

Văn bản trên cũng nêu rõ, Mỹ sẽ cấm các dịch vụ liên quan đến vận chuyển dầu của Nga trên biển từ ngày 5/12 và các dịch vụ liên quan đến các sản phẩm dầu mỏ từ ngày 5/2/2023. Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ không áp dụng đối với các bên mua nhiên liệu của Nga ở mức giá ngang bằng hoặc thấp hơn giá trần sẽ được thiết lập bởi liên minh các nước G7 và EU trong thời gian tới.

Nếu các giao dịch này đáp ứng các yêu cầu về giá thì cũng có thể tiếp cận các dịch vụ như bảo hiểm và tiếp nhiên liệu…

Tiếp theo đó, nhưng khi những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi mùa đông đang đến gần, đặc biệt khi mà nguồn cung khí đốt ở châu Âu cũng đang không ổn định, giá dầu đã quay đầu tăng mạnh.



Nguồn cung dầu dự kiến còn bị thắt chặt hơn khi các lệnh cấm vận của EU và quyết định áp trần giá dầu của G7 đối với dầu thô Nga có hiệu lực.

Đà tăng của giá dầu tiếp tục được củng cố khi thông tin thoả thuận hạt nhân Iran có nguy cơ đổ vỡ khi các bên liên quan không tìm được tiếng nói chung về một số điều khoản.

Theo giới phân tích, nếu thoả thuận hạt nhân của Iran đạt được thống nhất, Mỹ gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này thì Iran ngay lập tức có thể bổ sung 1 triệu thùng/ngày ra thị trường, và có thể khôi phục lên mức sản lượng 4 triệu thùng/ngày sau một thời gian.

Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã phát đi dự báo về một đợt chuyển đổi với quy mô lớn từ khí đốt sang dầu, ước tính đạt trung bình 700.000 thùng/ngày vào từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023.

IEA cũng nhận thấy bức tranh kinh tế toàn cầu đang được cải thiện tốt hơn so với dự báo, bất chấp những thách thức về lạm phát, dịch bệnh vẫn ở mức cao…

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, giá dầu cũng đang chịu áp lực giảm giá bởi lo ngại dịch bệnh ở Trung Quốc và thông tin Mỹ, EU đang xem xét áp lệnh trừng phạt với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Dữ liệu lạm phát tháng 8/2022 của Mỹ lại "nóng" hơn khiến triển vọng tăng lãi suất của Fed gia tăng. Thậm chí nhiều dự báo cho rằng, Fed sẽ tăng lãi suất ở mức 100 điểm cơ bản thay vì 75 điểm cơ bản như dự báo trước đó.

Tuy nhiên, khi những lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu được dấy lên và đồng USD mạnh hơn, giá dầu đã quay đầu lao dốc.



Việc Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách Zero Covid với một loạt các biện pháp nghiêm ngặt trong phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng tại các thành phố, trung tâm thương mại, công nghiệp lớn khiến nhu cầu dầu ở nước này chậm lại đáng kể. IEA cảnh báo nhu cầu tiêu thụ dầu ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể xấu hơn nữa.

Nhu cầu tiêu thụ dầu được dự báo còn khó khăn hơn khi nhiều ngân hàng trung ương dự kiến thực hiện một đợt tăng lãi suất mới, chấp nhận hy sinh tăng trưởng để kiểm soát, hạ nhiệt lạm phát.

Thông tin dự trữ dầu thô và các sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng cũng tạo áp lực khiến giá dầu thô đi xuống.

Ngoài ra, loạt dữ liệu kinh tế vừa được công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, lạm phát lại “nóng” lên càng làm dấy lên những lo ngại về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Trong báo cáo được phát đi ngày 14/9, IEA đã hạ dự báo mức tăng nhu cầu dầu từ 2,1 triệu thùng/ngày xuống còn 2 triệu thùng/ngày trong năm 2022. Tổng nhu cầu ước tính năm 2022 đạt 99,7 triệu thùng/ngày và sẽ phục hồi nhẹ lên mức 101,8 triệu thùng/ngày trong năm 2023, mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc.

IEA cũng cho biết các lệnh trừng phạt của EU với nhập khẩu dầu thô và sản phẩm từ Nga vào tháng 12/2022 và tháng 2/2023 có thể dẫn đến sự sụt giảm sâu hơn về nhu cầu dầu toàn cầu.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Chiều 12/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành ngày 12/9.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/9/2022-12/9/2022) có biến động khá lớn. Giá xăng dầu có xu hướng giảm do đồng USD tiếp tục tăng giá. Ngân hàng trung ương tại nhiều nước áp dụng chính sách tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát cùng với tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn căng thẳng làm kỳ vọng nhu cầu giảm; trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng…

Thị trường xăng còn nhiều dư địa để giảm giá trong kỳ điều chỉnh tới.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 05/9/2022 và ngày 12/9/2022 là: 98,220 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,211 USD/thùng, tương đương giảm 6,839% so với kỳ trước); 103,082 USD/thùng xăng RON95 (giảm 5,784 USD/thùng, tương đương giảm 5,313% so với kỳ trước); 131,772 USD/thùng dầu hỏa (giảm 9,014 USD/thùng, tương đương giảm 6,402% so với kỳ trước); 133,682 USD/thùng dầu điêzen (giảm 9,344 USD/thùng, tương đương giảm 6,533% so với kỳ trước); 436,502 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 45,820 USD/tấn, tương đương giảm 9,500% so với kỳ trước).

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang được kiểm soát. Theo chủ trương mới của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đã phục hồi trở lại.

Kỳ điều hành này, giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu có xu hướng giảm. Để hỗ trợ cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời duy trì công cụ Quỹ BOG để có dư địa điều hành bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu trong giai đoạn cuối năm khi giá xăng dầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, bảo đảm giá các mặt hàng xăng dầu trong nước điều chỉnh theo xu hướng biến động của giá thế giới, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm mức trích lập của xăng RON 95; giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92; tăng nhẹ mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut; thực hiện việc trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa theo quy định nhưng ở mức thấp.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước; tiếp tục khôi phục Quỹ BOG để điều hành giá trong thời gian tới khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và diễn biến phức tạp, khó lường; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 451 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON 95 ở mức 450 đồng/lít (kỳ trước là 493 đồng/lít), dầu diesel ở mức 90 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít và dầu mazut ở mức 741 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 18/9 như sau: Xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.231 đồng/lít (giảm 1.128 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 983 đồng/lít; Xăng RON 95-III: không cao hơn 23.215 đồng/lít (giảm 1.015 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 24.180 đồng/lít (giảm 1.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 24.418 đồng/lít (giảm 1.027 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.039 đồng/kg (giảm 1.038 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó 13 lần tăng, 10 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, cập nhật giá dầu nhập khẩu đến ngày 16/9 cũng lao dốc mạnh. Hiện giá dầu diesel nhập khẩu rẻ hơn giá bán trong nước khoảng 2.100 đồng/lít, xăng rẻ hơn từ 500 - 700 đồng/lít. Doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho biết, dự báo giá cơ sở ngày 21/9 giá xăng dầu trong nước sẽ giảm mức tương ứng nếu nhà điều hành không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, diễn biến giá xăng dầu tới đây ra sao còn phụ thuộc nhiều vào tính toán của nhà điều hành trên thực tế.