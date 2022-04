Giá xăng dầu hôm nay 24/4: Giá dầu thế giới hướng đến mức giảm gần 5%

Giá xăng dầu hôm nay 24/4: Dự báo giá dầu tuần sau sẽ vẫn tiếp tục giảm nếu không xuất hiện yếu tố hỗ trợ

Giá dầu thế giới giảm vào phiên sáng thứ sáu (22/4), hướng tới mức giảm gần 5% trong tuần, với Brent còn 106,2 USD/thùng, WTI 102,1 USD/thùng, do tác động bởi thông tin tăng trưởng toàn cầu yếu hơn.

Những lo ngại về cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế đã chi phối giao dịch trong nửa cuối tuần, với việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu gần một điểm phần trăm.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Yi Gang hôm thứ sáu cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không tránh khỏi những cú sốc bên ngoài, và cũng phải đối mặt với áp lực từ sự bùng phát Covid-19.

Thêm vào tâm lý tiêu cực đối với dầu, các bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell hôm thứ năm chỉ ra rằng việc tăng lãi suất mạnh mẽ đã đẩy đồng đô la Mỹ tăng, khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong nước, từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại.

Giá xăng dầu hôm nay 24/4: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).

Trước đó, giá của hầu hết các mặt hàng xăng đã giảm. Khi đó xăng E5RON92 giảm 838 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 836 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 700 đồng/lít; dầu hỏa giảm 737 đồng/lít. Chỉ có dầu mazút 180CST 3.5S là ổn định so với giá bán lẻ tại kỳ điều hành trước.