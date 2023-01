Áp lực nguồn thắt chặt có thể hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh lo ngại suy thoái và dịch Covid-19 ở Trung Quốc đe dọa triển vọng tiêu thụ dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 3/1: Giá dầu thô biến động nhẹ, Brent giảm nhẹ xuống mức hơn 85 USD/thùng

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 3/1 (theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 80,044 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 85,525 USD/thùng.

Trước đó ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 3/1/2023, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2023 đứng ở mức 80,28 USD/thùng, tăng 0,02 USD trong phiên.

Trong khi giá dầu Brent giao tháng 3/2023 đứng ở mức 85,93 USD/thùng, tăng 0,02 USD trong phiên.

Giá xăng dầu hôm nay 3/1: Giá dầu thế giới biến động nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay

Giá dầu hôm nay biến động nhẹ sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ chủ yếu do lo ngại nguồn cung dầu thắt chặt.

Theo kế hoạch, Nga sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng từ 5-7% vào đầu năm 2023.

Tại Mỹ, thời tiết khắc nghiệt đang tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất năng lượng tại khu vực, trong khi nước này cũng có kế hoạch mua dự trữ thêm 3 triệu thùng dầu vào kho dự trữ chiến lược vào đầu tháng 2/2023.

Trong khi nguồn cung dầu đang bị thắt chặt, triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu lại đang khá tích cực trước quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế của Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Ở diễn biến khác, OPEC+ được dự đoán sẽ vẫn giữ nguyên mức chính sách giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày như đã áp dụng trong những tháng vừa qua.

Trước đó, đã có nhiều thông tin về việc OPEC+ có thể sẽ tăng sản lượng để ngăn giá tăng cao trong trường hợp xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm.

Giá dầu hôm nay có thể được thúc đẩy bởi đồng USD yếu hơn nhờ kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ nhiệt lãi suất.

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, giá dầu ngày 3/1 cũng đang bị kiềm chế bởi lo ngại suy thoái kinh tế và diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

Giá dầu biến động mạnh trong năm 2022, tăng mạnh nhờ nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine, sau đó “trượt dốc” do nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới và những lo ngại về suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 với mức tăng và đánh dấu hai năm đi lên liên tiếp.

Trong cả năm 2022, giá dầu Brent tăng 10%, sau khi chứng kiến mức tăng 50% trong năm 2021. Dầu WTI tiến gần 7% trong năm 2022, sau khi tăng mạnh 55% trong năm ngoái. Cả hai loại dầu chủ chốt này đều giảm mạnh trong năm 2020, khi đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Trong năm 2023, giới đầu tư năng lượng được dự báo sẽ tiếp tục giữ tâm lý thận trọng, cảnh giác với các đợt nâng lãi suất và khả năng suy thoái kinh tế.

Một cuộc thăm dò 30 chuyên gia kinh tế và nhà phân tích dự báo dầu Brent đạt trung bình 89,37 USD/thùng trong năm 2023, giảm 4,6% so với cuộc khảo sát hồi tháng 11/2022. Dầu WTI được dự báo trung bình đạt mức 84,84 USD/thùng trong năm 2023, cũng giảm so với dự báo trước đó.

Dầu giảm trong nửa cuối năm 2022 khi lãi suất của các ngân hàng đồng loạt tăng để chống lạm phát, khiến đồng USD mạnh lên. Điều đó làm cho các hàng hoá định giá bằng đồng USD như dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ những đồng tiền khác.



Mặc dù nhu cầu dầu tại Trung Quốc được dự báo sẽ phục hồi trong năm 2023, một đợt bùng phát gần đây số ca nhiễm Covid-19 đã làm giảm hy vọng về việc gia tăng nhu cầu ngay lập tức tại nước này.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ 0h ngày 1/1. Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng từ 0 giờ ngày hôm qua (1/1/2023) sau khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường mới.

Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu tăng mạnh so với kỳ điều hành giá ngày 21/12/2022. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 là 21.020 đồng/lít, tăng 1.045 đồng/lít. Giá xăng RON 95 21.807 đồng/lít, tăng 1.100 đồng/lít. Giá dầu diezen là 22.151 đồng/lít, tăng 550 đồng/lít. Giá dầu hỏa 22.166 đồng/lít, tăng 330 đồng/lít. Giá dầu mazut 13.633 đồng/kg, tăng 770 đồng/kg.

Giá xăng dầu dự báo tăng trong kỳ điều hành chiều nay (3/1).

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 3/1 như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.020 đồng/lít (tăng 1.045 đồng/lít bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON 95-III 787 đồng/lít; Xăng RON 95-III không cao hơn 21.807 đồng/lít (tăng 1.100 đồng/lít (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 22.151 đồng/lít (tăng 550 đồng/lít bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 22.166 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.633 đồng/kg (tăng 770 đồng/kg bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo Bộ Công Thương, các kỳ điều chỉnh xăng dầu được áp dụng cố định vào các ngày 1, 11, 21 hằng tháng. Nhưng do trùng với ngày nghỉ Tết Dương lịch nên kỳ điều hành xăng dầu đầu tiên của tháng 1/2023 được lùi đến ngày 3/1. Thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 0 giờ ngày 1/1/2023 để cập nhật, bổ sung mức thuế bảo vệ môi trường mới áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 của Quốc hội để các doanh nghiệp đưa vào giá bán hiện hành.

Theo giá xăng dầu thành phẩm cập nhật từ Singapore của Bộ Công Thương, đến 29/12/2022, mức chênh lệch giữa giá trong nước và giá nhập khẩu đối với mặt hàng xăng cao hơn 790 đồng/lít xăng E5 RON 92, 750 đồng/lít xăng RON 95 và 210 đồng/lít dầu diesel.

Lý giải cho mức tăng mạnh giá xăng dầu tại kỳ này, Bộ Công Thương cho biết do thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo Nghị quyết 30/2022 thay thế cho Nghị quyết 20/2022 đã có nhiều thay đổi, nhiều mặt hàng xăng dầu được áp thuế bảo vệ môi trường cao gấp đôi cho với thời điểm trước 31/12/2022.

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành), dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Đáng lưu ý, tại kỳ điều chỉnh giá hôm 1/1, cơ quan điều hành tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, thực hiện trích Quỹ Bình ổn xăng dầu bằng lần trước (21/12/2022). Cụ thể, xăng trích quỹ 300 - 400 đồng/lít, dầu trích từ 500 - 800 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14062 ngày 31/12/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai Nghị quyết 30/2022.

Được biết, giá xăng dầu được dự báo tăng trong kỳ điều hành chiều nay (3/1). Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này tăng nhẹ so với kỳ tính giá trước đó (ngày 21/12/2022).

Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5) tại Singapore cập nhật từ ngày 22-27/12/2022 là 88,61 USD/thùng, giá xăng RON 95 là 92,09 USD/thùng. Trong khi bình quân giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore ở chu kỳ trước là 83,213 USD/thùng, giá xăng RON 95 là 87,241 USD/thùng.

Như vậy, so với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 ở chu kỳ này tăng 5,397 USD/thùng, bình quân giá xăng RON 95 tăng 4,849 USD/thùng.

Tương tự, bình quân giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật từ ngày 22-27/12/2022 cũng tăng so với chu kỳ trước. Theo đó, bình quân giá dầu diesel là 113,236 USD/thùng, dầu hỏa là 113,763 USD/thùng, dầu mazut là 398,083 USD/tấn. Ở chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel là 112,497 USD/thùng, dầu hỏa là 108,977 USD/thùng và dầu mazut là 368,069 USD/tấn.

So với chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel ở chu kỳ này tăng 0,739 USD/thùng, dầu hỏa tăng 4,786 USD/thùng, dầu mazut tăng 30,014 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành ngày 3/1, giá xăng E5 RON 92 được dự báo có thể tăng 790 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 750 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng có thể tăng 210-760 đồng/lít, kg.

Theo Nghị định 95, kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên trong năm 2023 sẽ rơi vào ngày 3/1 khi mà ngày 1/1 trùng thời gian nghỉ Tết dương lịch.