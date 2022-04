Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Dầu thô giảm, thị trường đầy lo ngại, xăng trong nước tăng thấp hơn thế giới

Giá dầu thô tiếp đà giảm gần 1% sáng nay (6/4) sau khi mất hơn 1% trong phiên trước, hiện giao dịch trên mốc 100 USD/thùng.

Ngày 6/4, cả hai loại dầu đồng loạt giảm nhẹ, dầu WTI giao dịch ngưỡng 101 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 105,7 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 5/4, giá dầu Brent giao sau giảm 0,8% xuống 106,64 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,3% xuống 101,96 USD.

Mặc dù các nước châu Âu đang cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt lên Nga, tuy nhiên khó có thể kỳ vọng các quốc gia này sẽ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn giống như Mỹ. Độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu của cả khối lên đến gần 58% trong năm 2020, với đối tác cung cấp lớn nhất là Nga. Gần 27% lượng dầu nhập khẩu, 40% lượng khí tự nhiên và 50% than của 27 thành viên đến từ Nga. Trong số đó, Đức, “đầu tầu” nền kinh tế của cả khối nhập khẩu 34% dầu, 55% khí và 50% than cần thiết từ Nga. Đặc biệt, nước này tiếp nhận khí tự nhiên khô thông qua đường ống, và không có cơ sở tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng nội địa như Pháp, do đó sẽ gặp nhiều khó khăn nếu áp dụng các biện pháp trừng phạt quá cứng rắn như Mỹ.

Tuy vậy, theo ước tính của Bloombergs, nếu EU tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga, Nga có thể thu lợi 321 tỷ USD doanh thu, tăng hơn 30% so với 2021, đủ giúp cho nước này giảm thiểu các tác động từ các lệnh trừng phạt kinh tế khác.

Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Giá xăng dầu trong nước được cho là vẫn tăng thấp hơn giá thế giới...

Trong nước, theo tính toán của Bộ Công Thương, trong khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng mạnh từ đầu năm thì giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn.

Bộ này cho biết, từ đầu năm đến nay, để "kìm hãm" đà tăng mạnh của giá xăng dầu trong nước, cơ quan điều hành liên tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, với mức chi từ 100 -1.500 đồng/lít (tùy loại).

"Việc điều hành giá xăng dầu thông qua sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2022, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh", Bộ Công Thương khẳng định.

Theo Bộ này, trong khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới (căn cứ dùng để tính giá cơ sở) đã tăng 33,7-38,9% từ đầu năm thì giá bán lẻ trong nước tăng thấp hơn, ở mức 9-11%.

Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Cả hai loại xăng E5 RON92 và RON95 có giá bán không cao hơn 27.309 đồng/lít xăng E5 RON92 và 28.153 đồng/lít xăng RON95; dầu diesel có giá bán không cao hơn 25.080 đồng/lít; dầu hỏa có giá bán không cao hơn 23.764 đồng/lít; dầu mazut có giá bán không cao hơn 20.929 đồng/kg.