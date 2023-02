Giá xăng dầu hôm nay 9/2: Vẫn đà tăng, nhiều lo ngại

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 9/2 (8h32 theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 78,639 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 85,125 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 9/2: Vọt 3 phiên liên tiếp chưa ngừng

Dầu thô vẫn duy trì đà tăng trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều tin tức cơ bản về cung cầu.

Giá dầu được hỗ trợ khi báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại giảm 2,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/2. Trong phiên, giá ít nhiều vẫn gặp sức ép do đồng USD hồi phục lại, với chỉ số Dollar Index đang neo ở mức cao, 103,43 điểm. Bên cạnh đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động lại các hoạt động xuất khẩu dầu thô đến cảng Ceyhan cũng đã làm giảm bớt các rủi ro về nguồn cung.

Tâm điểm của thị trường là các số liệu từ báo cáo tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tại thời điểm báo cáo được công bố, giá dầu gặp sức ép khi EIA cho thấy tồn kho dầu thô thương mại tăng 2,4 triệu thùng lên 826,7 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất tăng lần lượt 5,9 và 2,9 triệu thùng, mạnh hơn nhiều so với các dự đoán trước đó.

Các số liệu sản xuất của Mỹ cũng khá khả quan, với sản lượng dầu tăng 100.000 thùng lên 12,3 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. Công suất sử dụng nhà máy lọc dầu cũng tăng 2,2 điểm phần trăm lên 87,9% trong tuần, giúp cho dự trữ các sản phẩm lọc đầu được cải thiện.

Số liệu tồn kho gây sức ép cho giá khi báo hiệu nhu cầu tiêu thụ yếu, tuy nhiên, tổng sản phẩm được cung cấp, một thước đo về nhu cầu, vẫn tiếp tục tăng lên 20,54 triệu thùng/ngày, cao hơn mức trung bình 4 tuần và cả cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích cho rằng phần gia tăng trong sản lượng của Mỹ sẽ bù đắp cho khoảng trống mà Nga để lại ở châu Âu, khi các lệnh cấm vận đều đã có hiệu lực, nên thị trường chưa có những lo ngại về việc dư cung.

Thị trường vẫn lạc quan về triển vọng tiêu thụ của Trung Quốc, khi mà nước này đang liên tục cải thiện tình hình dịch bệnh. Hoạt động lọc dầu tại Trung Quốc cũng hồi phục mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất, khi các hạn chế được dỡ bỏ.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tiêu thụ dầu của Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm 1/2 mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay là 1,9 triệu thùng/ngày. Đặc biệt, IEA nhận thấy nhu cầu về nhiên liệu máy bay và dầu diesel được cải thiện đáng kể, thể hiện sự gia tăng trong hoạt động du lịch và công nghiệp. Theo IEA, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt 101,7 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Phiên 8/2, giá dầu thế giới tăng phiên thứ 3 liên tiếp, khi các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái hơn với phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Phát biểu “dịu giọng” hơn của Chủ tịch Fed đã giúp thúc đẩy các tài sản rủi ro và gây sức ép lên đồng USD. Đồng bạc xanh yếu hơn khiến các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này như dầu mỏ trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua nắm giữ loại tiền tệ khác.

Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 1,40 USD (1,7%) lên 85,09 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,33 USD (1,7%) lên 78,47 USD/thùng.

Các nhà đầu tư hy vọng việc Mỹ giảm tốc chương trình tăng lãi suất sẽ giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh được suy giảm kinh tế hoặc thậm chí suy thoái, vốn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ. Trong khi đó, việc Trung Quốc chấm dứt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 cũng là nhân tố hỗ trợ nhu cầu nhiên liệu.

Chuyên gia cho rằng nhu cầu dầu tăng cao hơn trong khi tăng trưởng nguồn cung toàn cầu yếu sẽ đảm bảo sự cân bằng trên thị trường dầu sẽ được củng cố trong những tháng tới.

Về nguồn cung, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tuần trước đã quyết định giữ nguyên các biện pháp hạn chế sản lượng.

Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng dầu của Mỹ trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. Theo EIA, dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 3/2 tăng 2,4 triệu thùng lên 455,1 triệu thùng.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 30/1, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 30/1.

Theo đó, trước diễn giá xăng dầu thế giới tăng cao, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, liên Bộ Bộ Công Thương – Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu vào ngày 30/1/2023.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 lên mức 850 đồng/lít, xăng RON 95 lên mức 950 đồng/lít. Đồng thời, giảm mức trích lập Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng dầu về mức 200 đồng/lít/kg, để giá các mặt hàng xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 605 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 650 đồng/lít); dầu Mazut ở mức 200 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/lít).

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 9/2 như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.329 đồng/lít (tăng 977 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 818 đồng/lít; Xăng RON 95-III không cao hơn 23.147 đồng/lít (tăng 993 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 22.524 đồng/lít (tăng 890 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 22.576 đồng/lít (tăng 767 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.934 đồng/kg (tăng 568 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên Bộ Công Thương-Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 11/01/2023-30/01/2023 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch Covid-19; tác động của việc áp dụng giá trần do phương Tây áp đặt lên dầu mỏ của Nga; đồng USD yếu hơn cộng với việc OPEC+ được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tiếp tục được cải thiện;…các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/01/2023 cho đến ngày 30/01/2023 là: 98.859 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 10.239 USD/thùng, tương đương tăng 11,55% so với kỳ trước); 102.269 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 10.247 USD/thùng, tương đương tăng 11,14% so với kỳ trước); 117.710 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7.993 USD/thùng, tương đương tăng 7,29% so với kỳ trước); 116.994/thùng dầu điêzen (tăng 8.414 USD/thùng, tương đương tăng 7,75% so với kỳ trước); 397,803 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,648 USD/tấn, tương đương tăng 7,18% so với kỳ trước).

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động của giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 4 đợt điều chỉnh, trong đó có 2 đợt tăng, 1 đợt giảm và 1 lần giữ nguyên.

Được biết, dữ liệu cập nhật mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, trên thị trường Singapore tính đến 2/2, giá xăng A92 là 95,7 USD/thùng, xăng A95 là 99,1 USD/thùng, dầu diesel 108,9 USD/thùng. Mức giá này thấp hơn bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/1 đến ngày 30/1.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian này là 98,859 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 và 102,269 USD/thùng xăng RON 95.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo nếu giá dầu thế giới giữ nguyên mức giá như trên, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, theo quy định, ngày 11/2 mới đến kỳ điều giá xăng dầu tiếp theo nên việc giá bán lẻ xăng dầu trong nước chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới những ngày sắp tới và việc điều hành quỹ Bình ổn giá. Nếu giá dầu thô tăng trở lại thì giá xăng dầu trong nước sẽ lại có nguy cơ bị "đe dọa".

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, thời gian điều hành giữa 2 kỳ được đề xuất sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu từ 10 ngày (như hiện nay) xuống mức 7 ngày, quy định vào 1 ngày cụ thể trong tuần.

Theo dự thảo, thời gian điều hành giá xăng dầu vào ngày thứ năm hàng tuần, không kể ngày nghỉ lễ (trừ trường hợp trùng vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 1 âm lịch của Tết Nguyên đán). Trường hợp thứ năm trùng vào những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 1 âm lịch, kỳ điều hành sẽ được chuyển đến ngày mùng 4 tháng 1 âm lịch. Đây là khác biệt đáng kể với quy định hiện hành khi Nghị định 95 nêu rõ kỳ nghỉ lễ không điều hành giá xăng dầu, dịp Tết Nguyên đán kỳ điều hành sẽ được lùi sang kỳ tiếp theo.

Đối với trách nhiệm điều hành giá xăng dầu, dự thảo nêu rõ: Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu để duy trì nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Còn Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại thời điểm công bố giá cơ sở thực hiện sau khi thống nhất với Bộ Công Thương. Khi có ý kiến khác nhau, Bộ Tài chính quyết định và chịu trách nhiệm; trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giải thích việc muốn Bộ Tài chính chủ trì điều hành giá xăng dầu, tại dự thảo Tờ trình, Bộ Công Thương nêu rằng: Việc này nhằm tập trung quản lý giá về 1 đầu mối, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương cũng muốn sửa đổi quy định về quyền của đại lý kinh doanh xăng dầu theo hướng cho phép cây xăng được lấy hàng từ nhiều nguồn, có thể giới hạn từ 2-3 nguồn.

Trong khi đó, quan điểm nhất quán của Bộ Tài chính là cần sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP để giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm các nhiệm vụ về tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở; điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Bộ Tài Chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.