Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Giá dầu giằng co rất mạnh, dự báo "nóng" giá xăng dầu trong nước

Sau khi bật tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày 8/8 nhờ dữ liệu xuất siêu của Trung Quốc và đồng USD yếu hơn, giá dầu hôm nay đã quay đầu đi xuống do lo ngại suy thoái kinh tế.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu thô có xu hướng tăng mạnh trở lại

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 9/8/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2022 đứng ở mức 89,64 USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 8/8, giá dầu WTI giao tháng 10/2022 đã tăng tới 2,57 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10/2022 đứng ở mức 96,33 USD/thùng, giảm 0,32 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng 2,43 USD so với cùng thời điểm ngày 8/8.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8

Giá xăng dầu hôm nay 9/8

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Giá dầu ngày 9/8 giảm chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu thấp hơn kỳ vọng và khó đạt mức trước khi dịch bệnh bùng phát.

Giá dầu ngày 9/8 giảm chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu thấp hơn kỳ vọng và khó đạt mức trước khi dịch bệnh bùng phát.

Các dữ liệu thống kê cho thấy, mặc dù nhu cầu dầu toàn cầu được cải thiện, nguồn cung dầu bị thắt chặt nhưng trong năm 2022, thặng dư cung vẫn sẽ ở mức khoảng 800.000 thùng. Thậm chí con số này còn được dự báo sẽ tăng hơn nếu như nguồn cung dầu từ Iran được “nới lỏng”.

Dữ liệu từ ANZ, nhu cầu dầu năm 2022 ước tăng 1,8 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 99,7 triệu thùng/ngày.

Giá dầu hôm nay giảm còn do các dự báo về đợt tăng lãi suất mới của Fed vào tháng 9 tới khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận dữ liệu việc làm tích cực và lạm phát hạ nhiệt. Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, thắt chặt túi tiền tiêu dùng của người dân, qua đó sẽ tạo tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế toàn cầu.

Trước đó, trong phiên 8/8, giá dầu thế giới đã bật tăng mạnh khi đồng USD suy yếu và thị trường ghi nhận dữ liệu xuất siêu kỷ lục của Trung Quốc trong tháng 7/2022, đạt mức 101 tỷ USD.

Thị trường dầu thô cũng ghi nhận dữ liệu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 7/2022, đạt mức 8,79 triệu thùng/ngày. Mặc dù vậy, mức nhập khẩu này vẫn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ 2021, tới 9,5%.

Cụ thể: Dầu thô tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 08/08, với WTI thành công trong việc lấy lại mốc 90 USD/thùng. Cụ thể, giá WTI tăng 1,97% lên 90,76 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 1,82% lên 96,65 USD/thùng.

Giá dầu biến động giằng co trong suốt phiên, tuy nhiên lực mua tăng dần trở lại trong phiên tối đã giúp cho giá dầu WTI lấy lại cột mốc quan trọng. Theo MXV, các dữ liệu vĩ mô tiếp tục chứng tỏ là yếu tố chính dẫn dắt thị trường dầu trong thời điểm hiện tại. Thông tin về dữ liệu việc làm tích cực tại Mỹ trong tháng 7 và thặng dư thương mại tại Trung Quốc vượt kỳ vọng của giới phân tích là yếu tố chính hỗ trợ giá dầu trong phiên sáng.

Bên cạnh đó, đến phiên tối, thông tin về diễn biến cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ - Iran đã thúc đẩy giá dầu tăng lên. Hiện tại, liên minh châu Âu EU đã đưa ra dự thảo cuối cùng cho các bên, và chỉ còn đợi Mỹ và Iran đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy vậy, việc Iran vẫn tiếp tục làm giàu Uranium và hạn chế không cho phép các đoàn kiểm tra làm việc đang khiến cho khả năng thỏa thuận thành công ngày càng nhỏ. Điều này tiếp tục cản trở sự mở rộng tiềm năng của nguồn cung dầu từ Iran.

Theo ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, khả năng giá dầu tăng trong thời gian tới vẫn còn rất cao, đặc biệt khi nguồn cung sụt giảm trong các tháng gần đây do các sự cố, điển hình là tình trạng bất khả kháng tại các cảng xuất khẩu tại Libya. Goldman Sachs cũng tin tưởng rằng khi giá Brent tại vùng 110 USD/thùng, nhu cầu vẫn chưa thể giảm mạnh. Tuy vậy, họ hạ dự đoán giá dầu trong quý III từ 140 USD/thùng xuống 110 USD/thùng.

Hiện tại, không còn nhiều lý do để các nhà đầu tư gia tăng mạnh vị thế mua vào. Mặc dù các chỉ số kinh tế mới đây, ví dụ như số liệu việc làm tại Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh nhất kể từ tháng 2, hoặc thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng lên khoảng 101 tỷ USD, tuy nhiên, tại thị trường năng lượng, các số liệu vẫn đang cho thấy không có nhiều diễn biến tích cực. Nhập khẩu dầu thô trong tháng 7 của Trung Quốc chỉ tăng nhẹ 0,9% lên 8,83 triệu thùng/ngày, trong khi đó, theo S&P Global Commodity Insights, các công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước có nhiều khả năng tiếp tục giảm mua hàng giao ngay để sử dụng tồn kho, bất chấp giá dầu đã giảm mạnh so với giai đoạn trước. Lực tiêu thụ trong nước suy yếu do hậu quả của dịch Covid-19 là một trong các nguyên nhân khiến cho các nhà máy tại Trung Quốc không thu mua nhiều dầu thô.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, Bộ Công Thương có quyết định điều hành giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm 1/8.

Theo đó, từ 15h00 chiều ngày 1/8, giá xăng E5 RON 92 giảm 444 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON 95-III giảm 462 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 713 – 950 đồng/lít/kg.

Giá xăng E5 RON 92 giảm 444 đồng/lít và giá bán mới không cao hơn 24.629 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III không cao hơn 25.608 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá dầu diezen 0.05S giảm 950 đồng/lít trở về mức 23.908 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 713 đồng/lít và giá bán mới là 24.533 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên giá 16.548 đồng/kg.

Từ 15h00 chiều ngày 1/8, giá xăng E5 RON 92 giảm 444 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON 95-III giảm 462 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 713 – 950 đồng/lít/kg.

Hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 9/8 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 24.629 đồng/lít; giá xăng RON 95 không cao hơn 25.608 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 23.908 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 24.533 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính yêu cầu thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít); xăng RON 95 ở mức 850 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), dầu diesel ở mức 450 đồng/lít (kỳ trước là 550 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (kỳ trước là 700 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 787 đồng/kg (kỳ trước là 950 đồng/kg). Đồng thời, không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Như vậy, ở kỳ điều hành ngày 1/8, liên Bộ tiếp tục trích Quỹ BOG với mặt hàng xăng ở mức cao. Điều này khiến giá xăng không thể tiếp tục giảm mạnh như 2 kỳ vừa qua.

Tính chung cả 4 lần giảm giá liên tiếp, cơ quan điều hành đã trích tới hơn 2.750 đồng/lít với mặt hàng xăng; 2.150 đồng/lít với dầu hỏa và 1.550 với dầu diesel.

Nếu kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ BOG, giá xăng đã có thể giảm tới 1.250-1.320 đồng/lít và dầu diesel cũng có thể giảm tới 1.400 đồng/lít.

Theo lý giải của nhà quản lý, thời gian qua, để bình ổn giá xăng dầu trong nước, Quỹ BOG xăng dầu đã được sử dụng khá nhiều nên số dư tại một số doanh nghiệp vẫn còn âm. Tuy nhiên, hiện nay dư địa Quỹ BOG xăng dầu của một số doanh nghiệp đã dương trở lại, trong đó, đến ngày 1/8, Quỹ BOG của Petrolimex - nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước dương 305 tỷ đồng .

Theo số liệu, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành ngày 1/8 giảm 1,2-3,8% so với kỳ trước. Cụ thể xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) còn 110,6 USD /thùng, giảm 1,2%; xăng RON 95 còn 114,4 USD /thùng, giảm 1,5%; dầu diesel còn 130,5 USD /thùng, giảm 3,8%...

Tính đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm. Hiện, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đã xuống quanh mức 24.500-25.600 đồng/lít, tương đương mức giá vào tháng 2.

Điều này khiến cho người dân và doanh nghiệp vui mừng bởi chi phí cho xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng lên vai đã nhẹ bớt, có thể kích cầu tiêu dùng trong thời gian tới. Theo đánh giá của chuyên gia, giá xăng dầu giảm mạnh không chỉ giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ giá xăng mà còn có thể hưởng lợi gián tiếp từ việc giảm giá các loại hàng hóa, dịch vụ.

Chính phủ, các Bộ ngành có thể tiếp tục đề xuất mạnh việc giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt để giá xăng giảm xuống nữa, giúp giá cả thị trường, chi phí giảm, doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh.

Giá dầu thế giới còn rất khó dự báo, có thể giảm trong kỳ điều hành này, nhưng sẽ quay trở lại tăng vào thời gian tới. Do vậy, các Bộ, ngành cần tiếp tục tính toán, cân nhắc và đề xuất các giải pháp để giảm thuế trên xăng dầu, từ đó giảm giá xăng dầu, góp phần tác động mạnh hơn tới giảm giá nhiều mặt hàng tiêu dùng...

Được biết, các doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ có lần giảm thứ 5 liên tiếp vào ngày 11/8 tới. Thực tế, giá xăng nhập đã giảm liên tục. Mới đây nhất ngày 4/8, giá xăng nhập đã giảm xuống 112 USD/thùng. Mức này tương đương với giữa tháng 2, khi đó giá xăng chạm mốc 25.332 đồng/lít. Nếu giảm thêm 3.300 đồng thuế bảo vệ môi trường thì giá xăng chỉ tương đương khoảng 22.032 đồng/lít.



Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/2022/NĐ-CP.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.

Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước hiện chủ yếu trong khoảng 40 - 55% đối với xăng và 35 - 50% đối với dầu (ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn).

Trong khi đó, ở nước ta, với mức thuế bảo vệ môi trường đang được giảm về mức sàn theo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu vào khoảng 19,39% đối với xăng E5RON92, 21,95% đối với xăng RON95 và khoảng 11,05% đối với dầu diesel.