Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh sau bão lũ

Cụ thể, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu từ chiều nay 12/9, theo đó giá xăng RON 95 giảm 1.192 đồng/ lít.



Giá xăng E5RON92 giảm 1.089 đồng/ lít, giá bán lẻ 18.890 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 745 đồng/lít.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh liên tiếp, đáng nói trong bối cảnh sau bão lũ điều này giảm gánh nặng đến vận tải và người dân (Ảnh: NT).

Giá dầu diesel giảm 927 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ hơn 17.165 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 934 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 17.790 đồng/lít. Dầu maxut 180CST 3.5S giảm 688 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 14.467 đồng/kg.

Các mặt hàng dầu có giá mới 14.460-17.790 đồng một lít. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm 930 đồng, xuống lần lượt 17.160 và 17.790 đồng một lít. Còn mazut hạ 690 đồng, về 14.460 đồng một kg.

Trước đó, tại phiên điều chỉnh định kỳ ngày 5/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó các loại giảm mạnh từ 300 đến gần 400 đồng/ lít, ghi nhận mức giá thấp nhất trong năm.

Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm giảm 282 đồng/lít, giá bán lẻ về mức 20.827 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm giảm 353 đồng/lít, giá bán lẻ chỉ còn 19.979 đồng/lít. Dầu các loại cũng nằm trong xu hướng giảm, trong đó dầu diesel giảm giảm 385 đồng/lít, giá bán lẻ 18.092 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 341 đồng/lít, giá bán lẻ 18.724 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S giảm 407 đồng/kg, không cao hơn 15.155 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 17 lần tăng, 19 đợt giảm. Còn dầu tăng 15 lần, giảm 21 lần.