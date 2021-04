Giá xe Mazda 3 cập nhật mới 2021: Trang bị xứng tầm phân khúc

Mới đây, trong cuộc đua bình chọn mẫu xe của năm 2021. Mazda 3 đã cho các đối thủ như Hyundai Elantra, KIA Cerato, Honda Civic và cả Toyota Corolla Altis “hít khói” khi xuất sắc giành giải nhất trong phân khúc xe sedan hạng C được yêu thích nhất.

Thiết kế mới của Mazda 3 kể từ khi ra mắt nhận được nhiều sự khen ngợi từ khách hàng với đường nét trau chuốt, các trang bị tiện nghi hàng đầu phân khúc và nội thất rộng rãi khiến mẫu xe này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh số năm 2019. Tuy nhiên, doanh số bán xe năm 2020 đã lọt về tay “kình địch” là KIA Cerato với 12.033 xe trong khi Mazda 3 là 9.775 xe. Với giá bán từ 699 triệu đồng, Mazda 3 có giá bán cao hơn Elantra và Cerato nhưng thấp hơn Honda Civic và Corolla Altis. Dưới đây là chi tiết giá xe Mazda 3 mới nhất.

Giá xe Mazda 3 Sedan niêm yết mới nhất 2021 cập nhật tháng 4:

- All-New Mazda3 1.5l Deluxe giá: 669.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 1.5l Luxury giá: 729.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 1.5l Premium giá: 799.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 2.0l Signature Luxury giá: 799.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 2.0l Signature Premium giá: 849.0000.000 VNĐ

Bảng giá xe Mazda 3 Sedan lăn bánh tháng 4 (Đơn vị tính: Triệu đồng)

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội TP. HCM Tỉnh, thành TP khác Mazda3 1.5l Deluxe 669 806 792 773 Mazda3 1.5l Luxury 729 840 825 806 Mazda3 1.5l Premium 799 918 902 883 Mazda3 2.0l Signature Luxury 799 918 902 883 Mazda3 2.0l Signature Premium 849 974 957 938

Giá xe Mazda 3 Sport (hatchback) niêm yết mới nhất 2021 cập nhật tháng 4:

- All-New Mazda3 Sport 1.5l Deluxe giá: 699.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 Sport 1.5l Luxury giá: 744.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 Sport 1.5l Premium giá: 799.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 Sport 2.0l Signature Luxury giá: 799.000.000 VNĐ

- All-New Mazda3 Sport 2.0l Signature Premium giá: 849.000.000 VNĐ (Ưu đãi giá 50.000.000 VNĐ)

Bảng giá xe Mazda 3 Sport lăn bánh tháng 4 (Đơn vị tính: Triệu đồng)

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội TP. HCM Tỉnh, thành TP khác Mazda3 Sport 1.5l Deluxe 669 806 792 773 Mazda3 1.5l Sport Luxury 744 840 825 806 Mazda3 1.5l Sport Premium 799 918 902 883 Mazda3 2.0l Sport Signature Luxury 799 918 902 883 Mazda3 2.0l Signature Premium 849 974 957 938

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Tham khảo giá bán của Mazda 3 và các đối thủ cạnh tranh hiện nay:

- Mazda 3 giá bán từ 699 triệu đồng

- Kia Cerato giá bán từ 544 triệu đồng

- Hyundai Elantra giá bán từ 559 triệu đồng

- Honda Civic giá bán từ 729 triệu đồng

- Toyota Corolla Altis từ 733 triệu đồng

- Peugeot 408 giá bán từ 670 triệu đồng

Đánh giá tổng thể về xe Mazda 3 2021

Có tới 10 phiên bản của dòng Mazda 3 được chào bán cho khách hàng thoải mái lựa chọn các phiên bản phù hợp với riêng mình. Tổng thể kích thước của xe tăng về chiều dài, giảm chiều rộng và trục cơ sở kéo dài hơn giúp cho chiếc xe có dáng vẻ thanh thoát kết hợp cùng triết lý thiết kế “càng ít càng đẹp” khiến mẫu xe này tiệm cận phân khúc xe hạng D sang trọng.

Cụ thể, xe Mazda 3 2021 bản sedan có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.660 x 1.795 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở mở rộng thành 2.725 mm, khoảng sáng gầm được hạ xuống còn 135 mm. Còn đối với phiên bản Sport, kích thước cụ thể là 4.465 x 1.795 x 1.445 mm.

Màu sơn ngoại thất của Mazda 3 2021 có các màu gồm Đỏ, Xám, Xanh, Trắng, Đen dành cho cả 2 phiên bản Sedan và Sport.

Ngoại thất của Mazda 2021

Thiết kế ngoại thất mới của Mazda 3 2021 bản Sedan được lấy cảm hứng từ mẫu concept nổi tiếng Vision Coupe – Mẫu xe Concept đẹp nhất thế giới năm 2018. Đối với phiên bản Mazda3 Sport thì có ngoại thất thiết kế kiểu dáng thể thao độc nhất Unique Sport Crossover.

Đầu xe dài trông rất trường xe kết hợp cùng hệ thống đèn LED 3D sắc nét có tính năng mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS và tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC.

Với phương châm khác biệt và phá cách, ngoại thất của cả 2 phiên bản Mazda 3 2021 đã có sự biến mất hoàn toàn của các đường gân dập nổi trên thân xe và phía hông tạo cảm giác mượt mà, sang trọng không có điểm “chết”. Xe được trang bị 2 tùy chọn về lazang hợp kim theo từng phiên bản là 16 inch và 19 inch.

Bên cạnh đó, thân xe được đánh các điểm gờ lồi lõm được bố trí có chủ ý để phản chiếu ánh sáng tạo nên cảm giác bóng bẩy và tôn nên chuyển động của thân xe ngay cả khi không di chuyển, chỉ cần thay đổi góc nhìn.

Phần đuôi xe gần như không có các chi tiết nhỏ mà được làm phẳng một cách tinh tế, mượt mà nhưng không kém phần chắc chắn. Cánh gió được thiết kế tinh tế, ống xả kép, và đèn pha mảnh 3D công nghệ LED kiểu 2 hình tròn.

Các trang bị ngoại thất Mazda 3 gồm có:

- Đèn chiếu gần LED

- Đèn chiếu xa LED

- Đèn LED chạy ban ngày

- Đèn trước tự động Bật/Tắt

- Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu

- Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện

- Chức năng gạt mưa tự động

- Cụm đèn sau dạng LED

- Cửa sổ trời (1.5 L Premium và bản 2.0)

Nội thất của Mazda 2021

Đặc trưng nội thất của Mazda 3 được thiết kế theo ngôn ngữ KODO chú trọng đến sự thoải mái của người ngồi trong. Đó là sự nâng cấp khác biệt giữa các phiên bản trước của Mazda 3.

Hãng xe Nhật nghiên cứu rất kỹ về cơ thể con người khi ngồi trong xe bao gồm tác động của sự chuyển động, sự nhạy cảm của những cú va chạm, âm thanh và góc nhìn, cơ bắp và cấu trúc xương để tạo sự kết nối hoàn hảo giữa người lái và chiếc xe, sự tiện nghi trong vận hành và thoải mái của hàng ghế sau.

Nội thất có 3 tùy chọn màu sắc bao gồm nâu đỏ, đen và xám bạc. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da và có thêm tuỳ chọn ghế nỉ ở phiên bản Deluxe. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp tích hợp các nút điều khiển và lẫy chuyển số sau vô lăng (ngoại trừ bản Deluxe).

Nội thất được tinh giản các chi tiết thừa, gọn gàng và sang trọng hơn. Hệ thống giải trí được trang bị với màn hình rộng 8,8 inch bo góc sáng bóng nền đen cực sang trọng ngay trên bảng táp-lô. Bảng điều khiển trung tâm chỉ còn lại một số nút bấm điều khiển hệ thống điều hòa. Hỗ trợ kết nối USB/AUX/Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 8 loa thường/ Bose 12 loa cao cấp, điều hoà 2 vùng độc lập, khởi động nút bấm, gương chống chói tự động....

Động cơ vận hành của Mazda 3 2021

Xe được trang bị động cơ SkyActiv-G dung tích 1.5L và 2.0L sử dụng hệ dẫn động cầu trước kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

- Động cơ 1.5L có công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 146 Nm.

- Động cơ 2.0L có công suất 153 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm.

Mazda3 mới vẫn sở hữu hệ thống Kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) giúp xe vận hành êm ái hơn vào cua, từ đó mang lại sự thoải mái của cả người lái và hành khách, nhất là trong các chuyến đi xa. Ngoài ra, xe có 2 chế độ lái là Thể thao (Sport) và Bình thường (Normal) cùng chức năng tự động bật/tắt động cơ tự động i-Stop tiện lợi khi đi trên phố.

Trang bị an toàn trên Mazda 3

Tính năng và trang bị công nghệ an toàn khá đầy đủ được tích hợp là một điểm cộng của Mazda 3 so với các đối thủ. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Mazda3 2021 bao gồm: phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, camera lùi, cảm biến sau, phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động và 7 túi khí.

Ngoài ra, gói trang bị an toàn thông minh i-Activsense cũng được trang bị trên Mazda3 2021 ở phiên bản 1.5L Premium và 2.0L Premium. Các trang bị an toàn của gói này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng MRCC, hỗ trợ phanh chủ động thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA,...