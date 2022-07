Giải bơi cứu đuối toàn quốc: Gần 500 thanh thiếu nhi tranh tài

Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Hội đồng đội Trung ương, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng tổ chức, nhằm giúp các thanh thiếu nhi có điều kiện và cơ hội để trau dồi kỹ năng bơi và cứu đuối một cách an toàn. Gần 500 VĐV tham dự các nội dung thi đấu được xếp theo 5 nhóm tuổi từ 6 đến 17 tuổi. Các VĐV tranh tài ở nhiều kiểu bơi như: bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi và dìu người bị nạn.

Gần 500 VĐV tham dự các nội dung thi đấu được xếp theo 5 nhóm tuổi từ 6 đến 17 tuổi.

Cùng với đó, các đoàn cũng tham gia thi đấu giao lưu 5 nội dung về tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi thông qua các trò chơi: ai mặc áo phao nhanh nhất; đua thuyền; cứu đuối gián tiếp trên bờ bằng phao; xuống nước cứu đuối gián tiếp; con sứa giỏi nhất…

Bà Lê Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tài trợ.

Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng (Tổng cục Thể dục thể thao) Nguyễn Ngọc Anh cho biết: "Giải bơi "Đường đua xanh" là cơ hội để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em".

Bên cạnh việc thi đấu, các VĐV giao lưu bằng những trò chơi vận động dưới nước.

Đây cũng là sân chơi góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi với sự đồng hành, chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các ban ngành, địa phương… Qua đó, cũng góp phần phổ biến và tạo thói quen cho thanh thiếu nhi về kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu đuối nước an toàn…

Kỹ năng cứu đuối an toàn là tiêu chí quan trọng tại giải đấu năm nay.

Giải được kỳ vọng nhằm vận động cộng đồng và trẻ em tích cực học bơi, học kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn để giảm thiểu tai nạn thương tích, nâng cao sức khỏe, giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.