Giải cơn khát vốn của doanh nghiệp - bài 1: Doanh nghiệp 'cắn răng' vay ngoài với lãi suất cao

"Các DN thuộc nhiều lĩnh vực như dệt may, chế biến gỗ… đang gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã khiến nhiều DN thiếu hụt vốn để tiếp tục đầu tư, tái sản xuất và mở rộng thị trường, kéo theo hệ lụy là không đủ tài sản để thế chấp vay vốn. Càng nghịch lý hơn, ngay cả khi tiếp cận được vốn, DN cũng không dám vay vì lãi suất đang tăng cao".

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) nói.