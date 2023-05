Giải cứu 1 phụ nữ bị "bắt cóc" để đòi nợ

Thông tin từ PLO: Tối 9/5, Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết vừa giải cứu thành công một phụ nữ bị chủ nợ bắt giữ trái pháp luật.

Lê Ngọc Lâm và Lê Phạm Tường Vân. Ảnh: CACC. Nguồn: PLO

Theo công an, vào sáng 7/5, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận tin báo về việc bà T.Đ.K.M (48 tuổi, ngụ quận Ô Môn, Cần Thơ) bị bắt giữ trái pháp luật ở quán nhậu trên đường Lương Định Của, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Ninh Kiều nhanh chóng tập trung lực lượng điều tra xác định thủ phạm và giải cứu nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được bà B. đang bị giam giữ ở TP.HCM.

Do đó, ngày 9/5, Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp với Công an TP.HCM giải cứu được bà B; đồng thời bắt giữ Lê Ngọc Lâm (48 tuổi) và Lê Phạm Tường Vân (42 tuổi, cùng ngụ ở phường 3, quận 3, TP.HCM).

Thông tin từ Dân Trí: Theo lời khai của Lâm và Vân, bà B. vay của họ gần 1 tỷ đồng nhưng chưa trả. Ngày 7/5, Lâm cùng Vân gọi thêm người tên Tâm, từ TP.HCM xuống Cần Thơ "bắt cóc" bà B. để quản chế, gây sức ép buộc gia đình nạn nhân trả nợ.

Công an quận Ninh Kiều đang truy bắt đối tượng Tâm để điều tra làm rõ vụ việc.