TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai kẻ khống chế để cưỡng hiếp ở Vĩnh Phúc; tin mới xét xử vụ Alibaba

Lời khai kẻ khống chế để cưỡng hiếp ở Vĩnh Phúc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Hình ảnh vụ đe dọa, đòi hiếp dâm nữ chủ shop thời trang ở Vĩnh Phúc. Ảnh: T.L

Phan Văn Cương chính là nghi phạm dùng dao uy hiếp, đòi hiếp dâm nữ chủ shop thời trang ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong đêm 5/5.

Tại cơ quan công an, Cương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 23 giờ 40 phút tối 5/5, sau khi uống rượu, Cương đi xe mô tô đi qua cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986, trú tại huyện Bình Xuyên) là chủ cửa hàng quần áo đang thử đồ.

Thấy vậy, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao màu đen dài hơn 30cm xông vào cửa hàng, đến chỗ chị H. đang đứng. Tiếp đó, Cương áp sát, dùng tay trái vòng qua cổ chị H, tay phải cầm dao đe dọa, bắt chị H phải cho quan hệ tình dục...

"Tuy nhiên, lúc chị H lấy và bóc bao cao su, tôi không để ý và chị H giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh. Thấy vậy, tôi sợ hãi bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân và công an đuổi, bắt giữ" - đối tượng Cương khai tại cơ quan công an.

Đối tượng Cương cũng khai nhận, bản thân không biết và không có mối quan hệ nào với chị Đ.T.H trước đó. Do có men rượu trong người nên không kiềm chế được bản thân, dẫn đến hành vi phạm tội.

Theo tường thuật của chị T.T.H (thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) với PV, hàng xóm của nạn nhân, khoảng hơn 11 giờ 30 phút đêm 5/5, khi đang ở trong nhà, chị nghe thấy tiếng hô hoán có trộm và kêu cứu thất thanh từ shop thời trang cạnh nhà nên đã chạy ra nghe ngóng tình hình.

Lúc này, chị H thấy từ trong cửa hàng, một người đàn ông không mặc quần đang hốt hoảng lao nhanh ra ngoài. Chị H vừa đuổi theo vừa hô hoán để mọi người hỗ trợ.

Rượt đuổi khoảng chục mét, khi đến hồ nước gần đó, đối tượng này nhảy xuống, bơi sang phía bên kia đường để thoát thân. Tuy nhiên, người dân đã kịp thời bắt được, giao cho công an. Hiện, Công an huyện Bình Xuyên đang chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Xét xử vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nói không có ý định lừa đảo khách hàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Nguyễn Thái Luyện (thứ 2 phải qua) cùng đồng phạm áo xanh đậm hầu tòa phúc thẩm trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước chất vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện nói quan điểm cá nhân của mình, bản thân không có ý định lừa đảo khách hàng. Trước khi giao kết hợp đồng, bị cáo đều đã giải thích tình trạng các khu đất với từng khách hàng.



Các bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba nghe đọc cáo trạng. Ảnh: Chinh Hoàng

HĐXX cho rằng toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch của Công ty Alibaba đều được chuyển về cho bị cáo Luyện sử dụng. Có nghĩa bị cáo Luyện có hành vi phạm tội. “Tôi thừa nhận hành vi phạm tội và mong tòa ghi nhận thiện chí khắc phục thiệt hại để xem xét giảm nhẹ hình phạt, sớm kết thúc vụ án”, bị cáo Luyện nói tại tòa.

Theo HĐXX, quá trình giải quyết vụ án này có người tên Lê Viết An đề nghị thay vợ chồng bị cáo Luyện khắc phục giúp với số tiền thiệt hại là 2.500 tỷ đồng để đổi lại quyền sở hữu bất động sản của bị cáo Luyện chưa bị kê biên. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng việc này không liên quan đến vụ án.

“Đây là quan hệ dân sự, nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này. HĐXX không thể hủy lệnh kê biên. Hiện tại ông An vẫn chưa nộp khoản tiền nào”, HĐXX cho biết.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) ngày 5/5 có gửi đơn đến TAND Cấp cao tại TP.HCM xin được vắng mặt vì lý do sức khỏe, động thai. Hôm nay, bị cáo này chưa tham dự phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, với hình thức phân lô, bán nền, vẽ ra các dự án "ma", Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa gần 5.000 người với số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rồi tự vẽ ra 58 dự án "ma" và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.



Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Khi đến hạn, hầu hết khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, trong khi đó, Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Lừa chuốc thuốc mê cô gái trẻ quen qua mạng rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản

Ngày 9/5, Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Liêu Gia Đạt (SN 1989, ngụ quận 1) để xử lý về tội "Cướp tài sản".

Đạt là đối tượng dùng nhiều tên giả, sử dụng mạng xã hội làm quen với các cô gái trẻ sau đó rủ các nạn nhân đi chơi rồi cho uống thuốc ngủ pha trong các ly nước trái cây ép, đưa vào khách sạn giở trò đồi bại sau đó cướp tài sản của các nạn nhân.

Đối tượng Đạt và tang vật. Nguồn: CAND

Trước đó, cuối tháng 4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 nhận trình báo của chị N.T.D (SN 1991, quê Đắk Lắk) về việc 2 tháng trước chị quen với một người tên Pun qua mạng xã hội Zalo. Sau nhiều ngày nhắn tin, ngày 21/4, Pun rủ chị D đi chơi, chị D đồng ý.



Tối cùng ngày, Pun điều khiển xe SH đến phòng trọ của chị D ở TP.Thủ Đức chở chị D đến cầu Ba Son (quận 1) ngồi chơi. Pun đưa cho chị D ly nước trái cây mua sẵn. Sau khi uống được một lúc chị D thấy choáng váng nên đòi về. Pun chở chị D đến một khách sạn rồi giở trò đồi bại, sau đó chở chị D đến một con hẻm ở quận Bình Thạnh rồi bỏ đi.

Chị D được một người chạy xe ôm tốt bụng phát hiện chở về phòng trọ sau đó D ngủ li bì đến trưa hôm sau mới tỉnh. Phát hiện chiếc giỏ xách của mình bên trong có 4 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 12 Promax, 2 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tùy thân... không còn; chị D nhớ đến cảnh bị Pun cưỡng hiếp và chở đi bỏ trong hẻm nên đã đến công an trình báo. Do vẫn còn bị ngấm thuốc ngủ, chị D phải đến bệnh viện điều trị nhiều ngày.

Công an quận 1 nhận định đối tượng gây án rất tinh vi, Pun chỉ là tên giả. Hành vi này đối tượng có thể đã thực hiện với nhiều cô gái trẻ khác. Lần theo các manh mối, Công an quận 1 xác định Liêu Gia Đạt có những đặc điểm giống như miêu tả của chị D nên đưa về trụ sở làm rõ. Đạt thừa nhận hành vi của mình.

Với cái mã phong độ, có xe SH, nhiều cô gái trẻ đã rơi vào bẫy của Đạt giăng ra, chấp nhận đi chơi với Đạt sau nhiều ngày trò chuyện. Đạt lên mạng đặt mua thuốc ngủ dạng bột trị giá 1 triệu đồng với ý đồ pha vào nước để cho các cô gái uống để dễ bề giở trò đồi bại và cướp tài sản.

Khám xét nhà Đạt, Công an quận 1 thu giữ một số tài sản mà Đạt cướp của chị D. Ngoài ra, Công an quận 1 còn thu giữ 2 xe tay ga mà Đạt khai chiếm đoạt của 2 cô gái khác với thủ đoạn tương tự. Ai là nạn nhân của Đạt đề nghị đến Công an quận 1 trình báo để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý Đạt.

Tạm giữ đối tượng mở phim "đen", ép bé gái 12 tuổi xem để dâm ô

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/5, tin từ Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, công an đang tạm giữ ông B.H.V. (trú tại huyện Thạch Thành) để điều tra, làm rõ hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Đối tượng B.H.V. Ảnh: Công an Thạch Thành

Theo Công an huyện Thạch Thành, ngày 6/5, đơn vị này nhận được đơn tố cáo của chị P. (huyện Thạch Thành) về việc con gái 12 tuổi của gia đình, trong quá trình đi chăn trâu bị một người thân quen của gia đình có hành vi sàm sỡ, dâm ô.



Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hoá) đã tiến hành xác minh, khoanh vùng và xác định B.H.V. là người có hành vi trên.

Tiến hành đấu tranh, bước đầu B.H.V. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 3/5, V. cùng nạn nhân đi chăn trâu. Tại đây, V. đã mở phim "đen" ép bé gái xem rồi dùng tay sàm sỡ, dâm ô nơi vùng kín của cháu.

Hiện Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, củng cố, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Diễn biến mới vụ học sinh cấp 3 đâm nhau đến tử vong ở Nam Định

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ học sinh cấp 3 đâm nhau đến tử vong ở Nam Định, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phú C (SN 2005, Hải Giang, Hải Hậu, học sinh lớp 12, Trường THPT An Phúc), đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan này cũng đã triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Do mâu thuẫn từ trước nên giữa 2 học sinh cấp 3 ở Nam Định đã đánh nhau, sau đó dẫn đến việc dùng vật nhọn đâm nhau khiến 1 người tử vong. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/DT

Về diễn biến vụ việc, bước đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, sáng 8/5, tại Trường THPT An Phúc (xã Hải Phong, huyện Hải Hậu), Nguyễn Phú C dùng tay tát Đỗ Hoàng Anh P (SN 2006, trú tại xã Hải Ninh, học sinh lớp 11). Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Mạnh T (SN 2006, trú tại xã Hải Giang) điều khiển xe đạp điện chở Nguyễn Phú C về nhà.

Khi đi đến xóm 4, xã Hải Phong thì bị Đỗ Hoàng Anh P cùng Trần Văn S (SN 2006, trú tại xã Hải Phong) Vũ Hải Đ, Trần Công H, cùng sinh năm 2006, trú tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu và Hoàng Văn H (SN 2005, trú tại xã Hải Tây), đều là học sinh Trường THPT An Phúc chặn lại, dùng tuýp sắt và tay chân đánh C.

C lấy 1 thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm đầu được mài nhọn (chuẩn bị từ trước để trong balô) đâm nhiều lần về phía nhóm của P. Hậu quả, Đỗ Hoàng Anh P bị đâm 3 phát vào vùng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu; Trần Công H bị đâm 1 phát vào vùng bụng, bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.