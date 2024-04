Giải cứu người phụ nữ bị đối tượng trốn trại cai nghiện khống chế, bắt giữ làm con tin

Cụ thể, khoảng 9 giờ 25 ngày 3/4, Công an phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng phát hiện 3 đối tượng đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 1 đối tượng biểu hiện “ngáo đá” nên đã khẩn trương triển khai lực lượng xử lý. Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng đã dùng dao tự chế chuẩn bị sẵn tấn công lực lượng công an rồi khống chế người phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường, đưa vào cố thủ trong nhà nghỉ.

Nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi được báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng xử lý tình huống theo quy định.

Qua kiểm tra xác định đối tượng là Đỗ Thanh Tâm (tự Tâm Mas, SN 1999, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), là đối tượng có nhiều tiền án, đồng thời là một trong những đối tượng cầm đầu vụ bạo động ngày 24/2/2024 tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, đến nay chưa truy bắt lại được.

Lực lượng chức năng được huy động giải cứu con tin.

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát PCCC, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Ngã Năm đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu người phụ nữ thành công.

Được biết, trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy, đối tượng sống lang thang, có nhiều tiền án, tiền sự và quan hệ thân thiết với thành phần bất hảo.