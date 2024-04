Tổng giám đốc công ty bất động Hưng Thịnh Phát lãnh án chung thân vì lừa đảo

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Kha phải bồi thường số tiền hơn 155 tỷ đồng cho 202 bị hại, 3 người khác có quyền và nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiền 45 tỷ đồng để đảm bảo quá trình thi hành án.

Bị cáo Nguyễn Hữu Kha ( đứng sau) và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (sau đây gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh Phát) có trụ sở tại TP. HCM.

Đến tháng 8/2018, Nguyễn Hữu Kha đầu tư mua đất tại tỉnh Bình Thuận rồi phân lô bán đất nền. Cuối tháng 10/2018, Kha thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận và bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) là Giám đốc chi nhánh.

Ngày 25/1/2019, Nguyễn Hữu Kha ký quyết định bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm Giám đốc Chi nhánh Quận 9, trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đó Kha đứng tên chủ sở hữu hoặc cùng người thân đứng tên chủ sở hữu).

Mặc dù Nguyễn Hữu Kha không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa.

Quang cảnh phiên tòa và hơn 200 người bị Nguyễn Hữu Kha lừa đảo... Ảnh: CTV

Lừa đảo hơn 200 người

Bằng thủ đoạn nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 - 4 tháng sẽ có giấy CNQSD đất.

Đồng thời chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như facebook và zalo. Với cách thức thủ đoạn trên, hơn 200 người đã ký hợp đồng mua đất với tổng số tiền hơn 155 tỷ đồng. Số tiền người dân đặt cọc mua đất đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Hữu Kha.

Mặc dù không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa như cam kết với khách hàng, nhưng khi đến thời hạn thực hiện hợp đồng, Kha viện lý do bị thanh tra về đất đai và khó khăn về tài chính nên không ra sổ đỏ được theo kế hoạch và hứa hẹn với người đã hợp đồng mua sẽ lo được giấy CNQSDĐ; nếu người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha đồng ý thanh toán tiền cọc và 20% tiền bồi thường theo hợp đồng. Tuy nhiên Kha đều không thực hiện theo cam kết, khi người dân gọi điện hoặc đến công ty thì Kha đều hứa hẹn hoặc tìm cách né tránh.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: CTV

Sau đó, người dân đã làm đơn tố cáo và tháng 12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Kha để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân do đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha với vai trò người giúp sức.