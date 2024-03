Giải cứu thành công 1 cháu bé mầm non bị người đàn ông cầm dao nghi “ngáo đá” ôm giữ

Gần 10 giờ ngày 1/3, hàng trăm người dân khu vực tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thở phào, vui mừng khi biết tin cảnh sát hình sự tỉnh đã giải cứu thành công một bé trai ở Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên bị đối tượng cầm dao nghi "ngáo đá" ôm vào người, khống chế.

Đối tượng nghi "ngáo đá" ẵm cháu trai trên tay, đứng bên trong lớp học tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CACC

"Khi thanh niên này tay cầm hung khí bước vào bên trong cổng trường, chúng tôi hết sức bất ngờ, hoảng loạn, lo lắng cho các em. Sau đó, vài cô giữ bình tĩnh nhanh chóng "đẩy" một số cháu chạy thoát ra ngoài cổng rồi lập tức gọi điện báo cho công an", một cô giáo kể lại.

Công an kêu gọi đối tượng bỏ hung khí bước ra ngoài, cùng lúc nhiều trinh sát hình sự tìm cách tiếp cận nơi đối tượng đứng và đang ẵm cháu bé trai trên tay. Phương án bắt giữ tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé đã được lực lượng công an tính đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang vui mừng khi cháu bé được giải cứu. Ảnh: CACC

Gần 10 giờ cùng ngày, đối tượng nghi bị "ngáo đá" đã bị khống chế và đưa ra khỏi trường mầm non. Danh tính, nơi cư trú của đối tượng hiện công an còn đang làm rõ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - đại tá Nguyễn Văn Nhựt đã có mặt trực tiếp ở hiện trường, khen ngợi lực lượng công an, đồng thời động viên cháu bé ổn định tinh thần.

Hiện trường nơi lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang phong tỏa để giải cứu cháu bé. Ảnh: CACC

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 7 giờ cùng ngày, khi các gia đình đưa con em vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP.Mỹ Tho) học, lúc này một người đàn ông tay cầm vật giống con dao bất ngờ từ ngoài xông vào trường.

Nhận tin báo, hơn 20 công an, bảo vệ dân phố đã nhanh chóng xuất hiện phong tỏa hai đầu đường Đoàn Thị Nghiệp, đồng thời tiếp cận và tìm phương án đột nhập vào nơi đối tượng đang có hành vi uy hiếp tinh thần các trẻ em và giáo viên.