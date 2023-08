Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa vào làm tại quán massage

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa phối hợp với Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) giải cứu thành công L.T.N. (16 tuổi, quê Lai Châu), bị lừa vào "động" massage ở Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 15/8, Công an xã Khoen On (huyện Than Uyên) tiếp nhận đơn trình báo của ông L.V.C. (40 tuổi, ở huyện Than Uyên) về việc con gái ông là L.T.N. đi làm thuê ở Vĩnh Phúc từ đầu tháng 7. Đêm 15/8, gia đình nhận được tin nhắn cầu cứu của N..

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Than Uyên đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tìm kiếm N..

Tới 13h ngày 17/8, cảnh sát đã tìm được N. tại cơ sở massage của H.S.H. (29 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Hôm sau, Công an huyện Than Uyên đã đưa N. về đến Lai Châu và bàn giao cho gia đình an toàn.

Tại cơ quan công an, N. cho biết, đầu tháng 7 được một phụ nữ kết bạn Facebook rồi giới thiệu có quán ăn ở tại Vĩnh Phúc. Người này nói cần tuyển phục vụ, trả lương cao nên N. đã đồng ý đi làm.

Khi đến Vĩnh Phúc, N. được đưa đến một quán massage, ở cùng với rất nhiều nữ nhân viên bằng tuổi. Hai ngày sau, người bạn đi cùng lấy lý do nhà có việc cần về gấp, bỏ N. ở lại quán.

Theo cảnh sát, N. đã bị chủ quán thu điện thoại, không cho sử dụng. Chủ quán yêu cầu phải làm việc một năm mới cho về.

Khi hỏi mọi người, N. được biết, việc làm của các bạn nữ ở cùng là phục vụ khách nam đến massage và đi các quán karaoke trên địa bàn khi có yêu cầu, không phải làm cho quán ăn như lời hứa hẹn trước đó.

N. đã tìm cách trộm lấy điện thoại và nhắn tin cho gia đình để cầu cứu.