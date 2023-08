Nghi án bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị: Đối tượng tình nghi và cha mẹ cháu bé nói gì?

Liên quan đến vụ nghi bắt cóc trẻ em ở tỉnh Quảng Trị đang được dư luận đặc biệt chú ý, ngày 20/8, ông T.Q.H (trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - bố của bé gái T.T.A đã kể lại việc đi tìm con khi nghi bị bắt cóc.

Ông B.C (thứ 2 từ phải sang) - người bị tình nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: H.N

Ông H cho biết, gia đình có bán đồ ăn ở quốc lộ 1A (thôn Hà Xá) nên tối 19/8, cháu A ra trước cửa hàng để chơi. Khoảng 30 phút sau, gia đình không thấy cháu A, nên đi quanh tìm, nhưng không thấy.

Nghi cháu đã bị bắt cóc, gia đình ông H thông báo với cơ quan công an, rồi huy động người nhà đi tìm.

Đến khoảng 22 giờ, người nhà và người dân đã chặn bắt được người đàn ông chở cháu A đi tại khu vực xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an huyện Triệu Phong, sau khi nhận được tin báo của gia đình ông H về việc cháu A nghi bị bắt cóc, đơn vị này đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Khi cháu được tìm thấy, Công an huyện Triệu Phong đã phối hợp với Công an huyện Cam Lộ đến hiện trường.

Thông tin ban đầu, nghi phạm liên quan đến vụ việc là ông B.C (63 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong). Thời điểm bị tạm giữ, ông B.C có nồng độ cồn cao.

Cậu của cháu A chạy theo Quốc lộ 9 hướng lên cửa khẩu để tìm. Khi đến địa phận xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) thì phát hiện người đàn ông điều khiển môtô chở theo bé gái mặc áo giống cháu mình.

Bám theo một đoạn, xác định đúng cháu A, người cậu liền ép xe dừng lại để cứu cháu.

Bố mẹ cháu T.T.A thuật lại lời kể của con gái. Ảnh: Hoàng Dũng.

Khi đưa về nhà, cháu A kể lại với gia đình, khi đang chơi bên đường thì người đàn ông không quen biết đã kéo cháu lại và đưa lên xe môtô rồi chạy đi. Hơn nữa, người đàn ông đã chở cháu bé đến cạnh một hồ nước. Tại đây, B.C cởi áo quần của mình và yêu cầu cháu A cũng cởi áo quần. Tiếp đó, ông B.C đã có những hành động lạm dụng nhưng cháu vùng dậy và tháo chạy. Thấy vậy, ông C. đuổi theo và đưa cháu lên xe chở đi đến lúc bị người nhà phát hiện và bắt giữ.

Chiều 20/8, PV Dân Việt đã liên lạc với nghi phạm là ông B.C qua điện thoại của vợ ông này.



Ông B.C một mực phủ nhận việc có hành động cởi quần áo và yêu cầu cháu A cởi quần áo. Ông B.C nói rằng, ngày 19/8, ông uống bia ở lễ kỵ giỗ của họ hàng và một vài nơi khác nên quá say, không nhớ gì về hành động nghi bắt cóc trẻ em xảy ra vào tối cùng ngày.

Hiện Công an huyện Triệu Phong hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.