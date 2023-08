TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hiếp, cướp người phụ nữ đi mua thanh long; nghi án bắt cóc bé gái 8 tuổi

Hiếp, cướp người phụ nữ đi mua thanh long

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/8, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Thi (SN 1990, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam nhận được tin báo của chị N.H.N. (ở huyện Hàm Thuận Bắc) bị một đối tượng lên mạng xã hội mời chào bán thanh long cho chị.

Khi 2 bên gặp nhau thì bất ngờ chị N. bị đối tượng này khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản.

Một vườn thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ. Ảnh có tính minh họa.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tập trung điều tra xác minh và xác định Nguyễn Hoàng Thi chính là nghi can nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hoàng Thi khai nhận, do có nợ tiền ngoài xã hội và không có tiền trả nên Thi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để trả nợ.

Để thực hiện hành vi, chiều 11/8, Thi lên mạng xã hội Facebook vào các trang hội mua bán thanh long để tìm người mua thanh long với mục đích chiếm đoạt tài sản của họ.

Qua mạng xã hội, Thi đã nhắn tin kết bạn với tài khoản mạng xã hội của chị N. để chào bán thanh long. Thi nói dối là có thanh long ruột trắng ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam cần bán.

Tưởng thật nên chị N. hẹn khoảng 9 giờ ngày 12/8, chị chạy xe đến xã Hàm Kiệm rồi liên hệ với Thi. Sau khi gặp nhau, Thi đã dẫn chị N. vào vườn thanh long ở thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm rồi dùng dao kề cổ khống chế cột tay, cột chân chị N.

Sau đó, Thi đã chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng và giao cấu trái ý muốn đối với chị N.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hàm Thuận Nam tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Với những người là phụ nữ đang kinh doanh mua bán nông sản, khi đi mua nông sản cần đi từ 2 người trở lên để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Nghi án bắt cóc bé gái 8 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/8, lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng B.C (64 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho Công an huyện Triệu Phong tiếp tục điều tra làm rõ hành vi nghi bắt cóc trẻ em.

Đối tượng B.C (thứ 2 bên phải sang) nghi có hành vi bắt cóc trẻ em. Ảnh: H.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/8, cháu T.Tr.A (8 tuổi, trú thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) được người thân dẫn ra chơi tại khu vực vỉa hè đường Quốc lộ 1A (đoạn trước cổng làng Hà Xá).

Trong lúc người thân không để ý, đối tượng B.C đi xe máy tiếp cận rồi đưa cháu bé lên xe.

Sau đó, B.C chở cháu A. dọc theo tuyến Quốc lộ 1A ra thành phố Đông Hà, chạy lên đường Quốc lộ 9 hướng TP.Đông Hà – thị trấn Lao Bảo.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân cháu bé nhanh chóng truy đuổi và trình báo lực lượng công an.

Đến khoảng 20h30 ngày 19/8, B.C bị người dân cùng lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy xe chở theo cháu bé đến trước khu vực cây xăng Cam Hiếu (Cam Lộ).

Thông tin PV Dân Việt nhận được, đối tượng B.C làm nông, có 5 người con, hiện đang sống với vợ con. Trước lúc thực hiện hành vi nghi bắt cóc trẻ em, đối tượng B.C tham gia việc họ hàng, có sử dụng bia rượu.



Đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, ép làm gái mại dâm liên tỉnh bị đánh sập

Như Dân Việt đã đưa tin: Đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh vừa được Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá.

Đường dây này do Nguyễn Mạnh Hổ (SN 1989, trú tại xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) chủ mưu điều hành. Cơ quan công an đã giải cứu 16 nạn nhân, trong đó có nhiều trẻ em gái dưới 16 tuổi, có 2 em mới chỉ 14 tuổi.



Tại Cơ quan điều tra, Hổ khai nhận khoảng tháng 3/2022, đã thuê căn nhà số 391 đường Đàm Quang Trung, TP Lào Cai để ở, đồng thời tuyển thêm một số phụ nữ hoạt động mại dâm trá hình dưới dạng nhân viên rót bia.

Hổ trực tiếp thực hiện hành vi môi giới, kết nối và thỏa thuận giá với người mua dâm rồi đưa gái bán dâm tới nhà nghỉ thực hiện hành vi mua bán dâm, sau đó hưởng hoa hồng từ cuộc mua bán dâm tùy theo thỏa thuận.

Khoảng tháng 3/2023, qua mối quan hệ quen từ trước, Nguyễn Mạnh Hổ được Hà Thanh Tứ (SN 1991) trú xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và Hà Thị Thu Hằng (SN 1992) trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện thuê trọ tại quận Hà Đông, Hà Nội chuyển cho 7 gái bán dâm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hổ và Hà Thị Thu Hằng. Nguồn: ANTĐ

Hổ đã trả cho Hằng 13 triệu đồng để nhận chuyển giao 3 trong 7 gái bán dâm nêu trên. Để quản lý đường dây, Hổ chia nhóm gái mại dâm nuôi ăn, ở, sinh hoạt tại 2 địa điểm ở TP.Lào Cai. Đồng thời, thành lập một nhóm kín trên Telegram để điều hành công việc và phân công công việc cho từng đối tượng cụ thể...

Theo cơ quan chức năng cho biết, trong số 16 nạn nhân được giải cứu trong đường dây mua bán dâm có 7 nạn nhân trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát của Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, công tác phối hợp nghiệp vụ giữa Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các trinh sát phát hiện hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành trong một thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo cơ quan công an, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng mạng Internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để tuyển mộ, hoạt động mua bán dâm.

Bộ Công an đã xác lập chuyên án giao Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố điều tra làm rõ. Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai và Công an TP.Lào Cai đã triển khai các mũi trinh sát, bất ngờ tập kích và phát hiện tại 3 nhà nghỉ trên địa bàn TP.Lào Cai, phát hiện nhiều đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngoài ra, lực lượng công an phát hiện có 6 gái bán dâm và 4 đối tượng có liên quan tới hành vi môi giới mại dâm tại 1 nhà nghỉ gồm: Lê Văn Thanh (SN 1992) trú xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Hà Văn Hiếu (SN 1999) trú xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; Hù Việt Trình (SN 1993) trú xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai; Nguyễn Văn Hiệu (SN 1994) trú xã Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ Hà Thanh Tứ và Hà Thị Thu Hằng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; Lê Văn Thanh, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu về hành vi môi giới mại dâm.

Cơ quan công an xác định từ tháng 3/2023, thông qua Facebook, Hà Thị Thu Hằng đã dụ dỗ, lừa gạt 7 cô gái từ Huế đi nhiều nơi và cung cấp gái phục vụ các quán karaoke...

Sau khi các cơ sở kinh doanh karaoke bị dừng hoạt động, Hằng tiếp tục liên hệ với đối tượng Nguyễn Mạnh Hổ thực hiện việc chuyển giao nạn nhân với giá 3-5 triệu đồng/người. Sau đó, đối tượng Hổ đưa các nạn nhân lên tỉnh Lào Cai để tổ chức chứa, môi giới mại dâm và bóc lột tình dục. Một số nạn nhân khai, có ngày các đối tượng bắt các em phải phục vụ hàng chục khách mua dâm...

Nghi bị kẹt chân khi xuống xe buýt, bà lão ở Hà Nội ngã tử vong

Sáng 20/8, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra chiều 19/8, trên đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội).

Thời gian trên, xe buýt do tài xế L.M.T. (55 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển di chuyển hướng cầu Mai Động đi cầu Đền Lừ. Khi tới bến, bà N.T.L. (67 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bước xuống xe.

Qua xác minh sơ bộ, nguồn tin cho biết, trong lúc bà L. bước xuống, cánh cửa xe buýt đóng nhanh. Chân bị vướng vào cánh cửa khiến bà L. vấp ngã.

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đưa nạn nhân đi cấp cứu và làm rõ vụ tai nạn. 22h ngày 19/8, bà L. đã tử vong tại bệnh viện.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe tải đang đi bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Như Dân Việt đã thông tin: Đến trưa 20/8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vẫn đang xử lý hiện trường vụ xe tải bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết.

Clip xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, xe tải do tài xế T.L. (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển chạy trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết theo hướng đi từ Bình Thuận về TP.HCM.

Khi phương tiện này vừa di chuyển qua khỏi trạm thu phí khoảng 200m (cách nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây khoảng 2km thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai) thì tài xế phát hiện có khói đen kèm lửa bốc lên từ phía trước cabin xe nên hốt hoảng tấp xe vào sát lề đường rồi bung cửa bỏ chạy ra ngoài.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cabin xe tải.

Tài xế vừa chạy thoát khỏi cabin thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu xe, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ khiến nhiều người đi đường hốt hoảng.

Phát hiện sự việc, các nhân viên thuộc đơn vị quản lý cao tốc đã báo cho các đơn vị chức năng, đồng thời bố trí người phong toả khu vực xảy ra vụ cháy, điều tiết các phương tiện lưu thông qua hiện trường.

Sau đó, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nhân viên đơn vị quản lý cao tốc tổ chức phong toả, điều tiết các phương tiện di chuyển qua hiện trường vụ cháy.

Theo tài xế L. cho biết, thời điểm phát hiện có khói đến lúc lửa bùng phát dữ dội diễn ra bất ngờ và quá nhanh khiến anh không kịp trở tay nên toàn bộ giấy tờ, tiền bạc trên xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.