Giải Đặc biệt 1 tỷ đồng chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Cùng Agribank – Tăng nhanh Tài Lộc” đã có chủ

Với sự chứng kiến của Hội đồng giám sát quay số mở thưởng của Agribank, bao gồm: Ông Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng cùng đại diện các đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính, đại diện chi nhánh Agribank tại Hải Phòng và đại diện khách hàng.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Cùng Agribank – Tăng nhanh Tài Lộc” diễn ra từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 15/11/2022 và kết thúc sớm vào ngày 6/10/2022 (Chương trình kết thúc sớm hơn do hết mã dự thưởng). Tổng số lượng giải thưởng của chương trình là 24,067 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 12,1 tỷ đồng, cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 Giải Đặc biệt là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 01 tỷ đồng.

- 06 Giải Nhất, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 50 triệu đồng.

- 60 Giải Nhì, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 30 triệu đồng.

- 9.000 Giải Ba, mỗi giải trị giá 500 ngàn đồng (khách hàng nhận tiền mặt).

- 15.000 Giải May mắn, mỗi giải trị giá 300 ngàn đồng (khách hàng nhận tiền mặt).

Chủ nhân may mắn tiếp theo trúng Giải đặc biệt 01 tỷ đồng của chương trình Tiết kiệm dự thưởng lần này là khách hàng Hoàng Thị Bình có mã số trúng thưởng là 1395469, gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Đồng thời, tại buổi quay số, Agribank cũng xác định được thêm 06 khách hàng trúng giải Nhất; 60 khách hàng trúng giải Nhì và 9.000 khách hàng trúng giải Ba. 15.000 Giải May mắn khách hàng nhận tiền mặt khi mã dự thưởng của khách hàng có hai số cuối cùng là “34” trùng với ngày kỷ niệm 34 năm thành lập của Agribank.

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng được Agribank triển khai thường xuyên, là chương trình uy tín, minh bạch với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, dễ tham gia dễ trúng thưởng, được đông đảo khách hàng trên cả nước tin tưởng tham gia. Thông qua chương trình, Agribank đã đem may mắn đến rất nhiều khách hàng với các giải thưởng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 17/12/2022, Agribank tiếp tục triển khai trên toàn quốc chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Agribank – Sức sống xanh” với nhiều giải thưởng giá trị hấp dẫn lên đến 17,1 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể về chương trình, Qúy khách hàng vui lòng xem tại đây

Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Cùng Agribank – Tăng nhanh Tài Lộc” công khai tại tất cả điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc, trên website: www.agribank.com.vn, và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thông báo bằng cách gửi tin nhắn tới khách hàng trúng thưởng.