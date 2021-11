Giải ế cho anh chàng "bụng to, lò so rụt"

Tự ti vì "bụng to lò xo rụt"

Anh Nguyễn Văn M (Hà Nội) đã 38 tuổi nhưng vẫn "chăn đơn gối chiếc", thậm chí còn "trinh nguyên" chỉ vì bụng to quá khổ. Anh cho biết mình bị béo phì từ nhỏ, đến giờ anh cao 1m7 nhưng nặng tới 100 cân. "Mình đã nhiều lần cố giảm cân mà không thành công. Có lần giảm cân còn ngất xỉu, đi cấp cứu. Giờ thì mình đành cam chịu với thân hình quá khổ này", anh M tâm sự.

Tuy nhiên, anh có nỗi buồn khó nói là vòng hai của anh đặc biệt to, đến mức "cậu nhỏ" gần như biến mất dưới lớp mỡ.

Béo phì có thể khiến "cậu nhỏ" của đàn ông bị thụt sâu dưới lớp mỡ. Ảnh minh họa Ispockphoto

"Hồi mình 20 tuổi, cũng có cô không chê vẻ ngoài to béo của mình, cả hai cũng đã yêu đương một thời gian. Nhưng đến lúc thân mật, khi cô ấy "khám phá" mình thì ngẩn ra rồi cười phá lên. Rồi cô ấy mặc quần áo, đi về không một lời nói lại.

Về sau, thấy mình gọi điện mãi, cô ấy nhắn tin cho mình bảo: "Bao giờ chim sẻ thành đại bàng hãy gọi em". Mình tự ti từ đó tới giờ. Mình không muốn gặp cảm giác ê chề như vậy lần nữa", anh M chia sẻ.

Nhưng sau một cuộc phẫu thuật giúp "chim sẻ thành chim chào mà" mới đây, anh M đã hào hứng chia sẻ, anh có người yêu và chuẩn bị kết hôn. "Tôi đã tìm được sự tự tin của mình. Tôi cũng thử sức với người yêu và cô ấy rất hài lòng. Không chỉ vậy, nhờ cô ấy động viên mà tôi cũng giảm được 10 cân, càng khỏe", anh M dí dỏm khoe.

Nam giới thiệt thòi trong chăm sóc sức khỏe tình dục

Là người thực hiện cuộc phẫu thuật cho anh D, bác sĩ Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết Niệu - Nam Học (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho biết, đây là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nam khoa mới được áp dụng tại Việt Nam.



Bác sĩ Nguyễn Văn Đức đang tư vấn cho một trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe tình dục. Ảnh Thanh Thanh

Bác sĩ Đức cũng cảm thấy "ngậm ngùi" cho nam giới khi quá thiệt thòi so với chị em về chăm sóc sức khỏe tình dục, bị bệnh, bị khiếm khuyết mà sợ mang tiếng "yếu" nên không dám đi khám.

"Đàn ông xưa nay khá thiệt thòi trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là phẫu thuật thẩm mỹ "cậy nhỏ". Rất nhiều người đàn ông đã không có được đời sống tình dục lành mạnh chỉ vì tự ti "cậu nhỏ" bị cong vẹo, quá nhỏ hoặc bị tai nạn tổn thương bộ phận sinh dục.



"Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng quan tâm rất nhiều đến hình dáng "cậu nhỏ" của đối tác. Từ kích cỡ to nhỏ, chiều dài đến thời gian yêu đương. Thái độ coi thường, thất vọng của người tình khi thấy "cậu nhỏ" của người đàn ông nhỏ, yếu khiến họ rất sốc, tự ti.

Tuy nhiên, do muốn giữ vẻ ngoài là "phái mạnh" nên nhiều anh em lại không dám đi khám nam khoa chứ đừng nói là phẫu thuật thẩm mỹ làm to dài "cậu nhỏ". Đây là bất bình đẳng lớn của cánh mày râu", bác sĩ Đức chia sẻ.

Phương pháp biến làm lớn "chim sẻ"

Theo bác sĩ Đức, hiện nay ở Việt Nam, phương pháp phẫu thuật Megadom có thể giúp những người đàn ông bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục tìm lại sự tự tin và có đời sống tình dục hài hòa. Phương pháp Megadom sử dụng tấm độn sinh học Megadom, loại tấm độn đặc biệt, có nguồn gốc từ mô cơ thể người.

Một ca phẫu thuật bằng phương pháp Megadom của bác sĩ Nguyễn Văn Đức. Ảnh Thanh Thanh

Sau 6 tháng phẫu thuật, tấm độn sinh học Megadom sẽ gắn chặt vào thân của "cậu nhỏ", giống như bộ phận của cơ thể người, trở thành da, thịt của cơ thể người. Khi đặt vào "cậu nhỏ", các mạch máu, mỡ, các tổ chức ở dưới da thẩm thấu vào miếng độn đó "sống" được trong cơ thể.

Vì vậy, sau khi phẫu thuật làm to "cậu nhỏ" 5 hoặc 10 năm sau, người được phẫu thuật nếu muốn tháo tấm độn này ra thì cũng không thể tháo được bởi tấm độn đã trở thành một phần của cơ thể.

Bác sĩ Đức chia sẻ, những người nên đi phẫu thuật tăng kích cỡ "cậu nhỏ" gồm 3 đối tượng: người chấn thương ảnh hưởng tới "cậu nhỏ"; Người có kích thước "cậu nhỏ" quá nhỏ so với người bình thường. Và những người có kích thước "cậu nhỏ" không tương xứng với cơ thể ("cậu nhỏ" nhỏ so với cơ thể to lớn).

"Hiện nay, nhiều người nam giới bị béo, mỡ bụng nhiều nên "cậu nhỏ" bịt ngắn và thụt vào. Khi đó, cần phải giải phóng toàn bộ cơ ở phần "cậu nhỏ" và lấy bớt mỡ ở xương mu và sau đó độn tấm độn sinh học vào "cậu nhỏ".

Khi đó, "cậu nhỏ" có kích thước bình thường, "hoạt động" tốt và đem lại sự tự tin, hạnh phúc cho người đàn ông. Nhiều trường hợp như anh M đã khoe "chạy tốt" sau khi được phẫu thuật", bác sĩ Đức nhấn mạnh.

Bác sĩ Đức cho biết, cuộc phẫu thuật kéo dài trong vòng 1 đến 1,5 giờ, người bệnh chỉ cần gây tê tại chỗ. Khi thực hiện xong phẫu thuật, người bệnh không cần phải nằm lại bệnh viện theo dõi mà có thể về nhà luôn. Sau 2 tháng, người bệnh có thể sinh hoạt tình dục bình thường.

Theo bác sĩ Đức, phẫu thuật bằng phương pháp Megadom tăng kích cỡ "cậu nhỏ" ở Việt Nam chỉ hết khoảng 70-90 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với ở Hàn Quốc (250 triệu đồng) và Mỹ (350 triệu đồng).