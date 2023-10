Tiền Phong Golf Championship 2023 chắp cánh tài năng trẻ

Sáng 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo Giải Tiền Phong Golf Championship 2023 – Vì tài năng trẻ. Đây là sự kiện thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá, quyên góp tài chính cho Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguồn kinh phí trên góp phần giúp Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam có đủ nguồn lực trao tặng hàng chục tỷ đồng tiền học bổng, tiền thưởng khuyến khích, tiền hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh – quốc phòng, văn hoá, thể thao, hoạt động xã hội thiện nguyện trong các năm qua.

Một trong những hoạt động nổi bật thường niên của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là giúp T.Ư Đoàn trong các khâu tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên được trao thưởng vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hàng năm.

Tại cuộc họp báo, Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã trao 50 triệu đồng cho đội tuyển golf quốc gia Việt Nam có thành tích xuất sắc giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ SEA Games 32.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng 50 triệu đồng cho ĐT Golf Việt Nam tham dự SEA Games 32. Ảnh: Như Ý

Ở mùa giải thứ 7, Tiền Phong Golf Championship 2023 có sự góp mặt của 160 golfer, tranh tài trên sân Kings Course (Sơn Tây, Hà Nội) vào ngày 4/11 tới.

Các VĐV được chia vào 5 bảng: Bảng A, bảng B, bảng C dành cho nam, bảng nữ và bảng Tài năng trẻ. Ban tổ chức đã gửi thư mời đến một số VĐV trẻ thuộc đội tuyển golf quốc gia tham dự giải đấu như Nguyễn Anh Minh (HCĐ SEA Games 32), Lê Khánh Hưng (HCV SEA Games 32), Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh (HCB đồng đội nam SEA Games 32), Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An... và hy vọng sẽ có nhiều tài năng trẻ tham gia so tài tại giải.

Nét mới nhất của giải năm nay nằm ở cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Bên cạnh các giải thưởng “truyền thống”, các golfer tham dự giải tiếp tục có cơ hội nhận được những giải thưởng Hole in one (HIO) rất giá trị đặt ở bốn hố 4, 6, 14 và 17. Đặc biệt, những golfer đầu tiên đạt HIO ở ba hố 6, 14 và 17 sẽ nhận được ba chiếc Volvo XC60 Ultimate và Volvo S90 Ultimate, với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực giải, cho biết: "Tiền Phong Golf Championship 2023 – Vì tài năng trẻ diễn ra đúng thời điểm báo Tiền Phong chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập (16/11/1953 - 16/11/2023); 30 năm Ngày thành lập Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Xuyên suốt những năm qua, giải đã góp phần xây dựng cộng đồng người chơi golf, phát triển ngành kinh tế golf, từ đó có thêm nhiều cơ hội, nhiều tiềm năng chọn ra những tài năng trẻ golf vươn tầm quốc tế. Là những người tổ chức, chúng tôi thấy tự hào khi giải đấu đã góp phần quan trọng để phát hiện, chắp cánh tài năng golf của Việt Nam".

Một chi tiết tạo nên sức hút, độ quảng bá của Tiền Phong Golf Championship 2023 – Vì tài năng trẻ là có sự xuất hiện của các người đẹp Jennifer Phạm, Lê Thanh Tú, Hoa hậu Ngọc Hân.

Người đẹp Lê Thanh Tú hy vọng sẽ tỏa sáng tại Giải Tiền Phong Golf Championship 2023 – Vì tài năng trẻ. Ảnh: Như Ý

Chia sẻ với báo chí, người đẹp Lê Thanh Tú (top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Người đẹp Áo dài, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018, giải Người đẹp tài năng tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và Miss Golf Vietnam 2022) bày tỏ hy vọng sẽ giành giải tại Tiền Phong Golf Championship 2023:

"Gần như mùa giải nào tôi cũng tham gia sự kiện này. Tôi từng đạt giải đánh xa nhất với cú đánh 245 yard (hơn 224m). Năm nay tôi sẽ cố gắng thi đấu để giành được một giải nào đó".