Giải golf Vô địch Trẻ Quốc gia 2022: Ấn tượng từ các VĐV trẻ

Nối tiếp thành công của hai giải VAO và VLAO, sáng ngày 29/7/2022, giải đấu cuối cùng trong hệ thống giải Vô địch Golf nghiệp dư Việt Nam mở rộng tranh cúp T99 đã chính thức khởi tranh dành cho những tài năng trẻ. Giải golf Vô Địch Trẻ Quốc Gia Mở Rộng 2022 tranh cúp T99 (VJO) quy tụ nhiều golfer trẻ có độ tuổi U9 tới U21.

Golfer Ngô Vĩnh Tường.

Đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên, đã có hai golfer ghi được Hole In One (HIO) đó là Golfer Ngô Vĩnh Tường ghi được HIO ở hố số 4 - ẵm trọn giải thưởng 1 tour du lịch golf tới UK và Scotland trị giá 175 triệu đồng do VGS Travel tài trợ, Ngô Vĩnh Tường là golfer nằm trong nhóm bảng U15 Nam. HIO thứ hai tới từ golfer Anna Le, golfer nữ nằm trong nhóm bảng U15 nữ đã có HIO ấn tượng tại hố số 13. Đây chắc chắn là một khoảnh khắc khó quên với 2 golfer tại giải VJO năm nay.

Bên cạnh giải HIO, các golfer nhí cũng đã có ngày thi đấu đầu tiên bùng nổ với rất nhiều thành tích xuất sắc. Ở nhóm bảng U21 nam, golfer Nguyễn Quang Trí hiện đang dẫn đầu với tổng điểm -4 và 5 birdie. Tại nhóm bảng U21 nam năm nay, các golfer đều có màn trình diễn rất "ngang tài ngang sức" khi ghi nhiều birdie, và có thể trong những ngày thi đấu tiếp theo, nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra trên bảng xếp hạng.

Nhóm bảng U18 nam, vị trí cao nhất đang thuộc về 2 golfer là Lam Maxime Bảo Long và Đặng Quang Anh, với tổng số điểm bằng nhau là -1. Xếp vị trí thứ 3 là golfer Trần Lam có tổng điểm +1.

Tại nhóm bảng U15 nam, Á quân giải VAO 2022 - Nguyễn Anh Minh đang giữ vị trí nhất bảng. Golfer trẻ thi đấu thăng hoa với 7 birdie và kết thúc 18 hố với 68 gậy. Theo sau Anh Minh là 2 golfer Lê Khánh Hưng và Đoàn Uy. Lê Khánh Hưng đã hồi phục sức khỏe và trở lại thi đấu tại giải VJO 2022 với tinh thần thi đấu hết mình. Khánh Hưng và Đoàn Uy đều có tổng điểm 72 gậy.

Nhóm bảng U12 nam, golfer nhí Nguyễn Trọng Hoàng đang giữ ngôi vị đầu bảng với tổng điểm dương 1 gậy. Vị trí thứ 2 tại bảng U12 nam là các golfer Nguyễn Văn Hòa và Hồ Anh Huy với tổng điểm bằng nhau là 75 gậy.

Golfer Anna Le.

Với nhóm bảng nữ, tuy chỉ có 3 bảng dành cho nữ, nhưng các cô gái cũng có những thành tích rất đáng thuyết phục.

Tại bảng U21 nữ, gương mặt trẻ Đoàn Xuân Khuê Minh đã ghi tên mình ở vị trí đầu bảng. Khuê Minh tuy chỉ dành được 2 birdie, nhưng cô có tổng điểm -4 sau 18 hố đấu. Xếp sau Khuê Minh là golfer người Hàn Quốc - Joung Sun Mi. Về tổng điểm, Sun Mi kém Khuê Minh 3 gậy nên chỉ xếp chị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Bảng U15 nữ, Lê Chúc An hiện đang đứng vị trí nhất bảng. Chúc An có tổng điểm -2 cùng cú Eagle đẹp mắt tại hố số 2 và 2 birdie tại hố 16, 17. Đứng vị trí thứ 2 trong bảng là golfer may mắn đạt HIO - Anna Le, cô chỉ ghi được 1 birdie tại hố 17 giống Chúc An nhưng ở những hố đầu, cô mắc tới 6 bogey. Anna Le có tổng điểm +4.

Bảng U12 nữ, golfer dẫn đầu bảng đấu là Nguyễn Viết Gia Hân đã có màn thi đấu tuyệt vời với 6 birdie, đáng chú ý hơn là golfer nhí có tới 3 hố liền nhau có birdie đó là từ hố 12 tới hố 14. Gia Hân ghi tổng điểm -1 gậy. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Gia Hân đã cho khán giả thấy một màn thi đấu vượt trội và rất đáng ngưỡng mộ. Sau Gia Hân là golfer người Úc - Arena Trần, golfer nhí ghi tổng điểm +9 và đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng

Bảng đấu có nhiều vận động viên đáng yêu và vui nhộn nhất chính là bảng đấu U9 dành cho cả nam và nữ. Tại bảng đấu này hiện có 2 golfer đang giữ vị trí đầu là Nguyễn Minh Nguyên và Vương Nam A. Cả 2 golfer đều có tổng điểm +4. Trải qua 18 vòng đấu, nhưng các golfer bảng đấu này đều tràn đầy năng lượng, điều này cho thấy các vận động viên nhí có sức khỏe tốt và nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các bậc phụ huynh.

Giải đấu VJO 2022 sẽ diễn ra từ 29/7 cho tới hết ngày 31/07/2022, các vận động viên nhí có 3 ngày để cố gắng và thể hiện mình. Và sẽ còn rất nhiều kì tích và những màn trình diễn xuất sắc hứa hẹn xuất hiện trong những ngày thi tới. Các khán giả hãy không ngừng ủng hộ và theo dõi những tài năng golf nhí của giải nhé.

Những hình ảnh ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên Giải golf Vô địch Trẻ Quốc gia 2022: