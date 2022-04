Giải vô địch Golf Quốc gia 2022: Nguyễn Huy Thắng lần đầu ghi điểm hole in one sau 14 năm chơi golf

Nguyễn Huy Thắng: "Cú đánh hôm nay thực sự may mắn!

Nếu như ở vòng 2 diễn ra ngày 21/4, nữ tuyển thủ quốc gia năm nay 14 tuổi Lê Chúc An đã ghi được điểm hole in one (HIO, đưa bóng vào lỗ chỉ bằng 1 cú đánh) ở hố số 17, par 3 (3 gậy tiêu chuẩn để đưa bóng xuống lỗ) với chiều dài tới hố 103 yard (khoảng 94,1 mét); thì đến sáng nay, tới lượt golfer ở bảng nam Nguyễn Huy Thắng toả sáng.

Golfer Nguyễn Huy Thắng ghi điểm HIO ở hố số 17 vòng 3 Giải vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast. Ảnh: Như Ý

Cũng ở hố 17, par 3 với khoảng cách 148 yard (khoảng 135,3 mét), Nguyễn Huy Thắng đã ghi điểm HIO. Ngay sau khi có HIO, Nguyễn Huy Thắng đã ăn mừng đầy cảm xúc.

Trao đổi nhanh với báo chí tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng, Nguyễn Huy Thắng, anh trai của nữ golfer hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thảo My cho biết: "Đây là cú HIO đầu tiên trong sự nghiệp hơn 14 năm chơi golf của tôi.

"Bước vào đánh, tôi chỉ cố gắng đưa bóng được đến gần cờ nhất có thể. Cú đánh hôm nay thực sự may mắn và tiếp thêm cho tôi niềm tin có thêm những cú HIO khác trong tương lai.

Tôi dự định sẽ đi ăn mừng với người thân, gia đình. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian thú vị, ngồi bàn tán lại cú HIO đáng nhớ này".

Về phần mình, Nguyễn Thảo My chia sẻ thêm kỷ niệm của 2 anh em: "Lúc nhỏ, hai anh em tôi gần như chỉ biết đến sân golf. Để rèn luyện thể lực, sau giờ học, hai anh em phải đạp xe hơn 10 km từ nhà ở gần Hồ Tây đến sân tập golf Phương Đông (Mỹ Đình).

Nhiều hôm tập xong bị chuột rút vẫn phải cố đạp xe về. Khoảng thời gian ấy, cứ về nhà ăn cơm tối xong, đặt mình xuống là tôi ngủ một mạch tới sáng.

Nhiều lúc cuối tuần bạn bè rủ nhau đi chơi, mình lại đến sân tập, cũng thấy tủi thân. Nhưng sau này lớn và nhận thức hơn, hai anh em hiểu rõ bố vất vả như thế nào. Bố không bao giờ gây áp lực về thành tích, nhưng hai anh em tự nhủ phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, để không lãng phí tiền của, công sức và tâm huyết của bố”.

Huy Thắng đã có thời gian dài học ngành giáo dục thể chất và khoa học thể thao ở Tây Ban Nha. Chương trình học bao gồm các phương pháp dạy golf, tâm lý, dinh dưỡng…, những vấn đề mà các golfer ít lưu tâm khi theo đuổi đam mê thể thao.

Sau khi về nước, trong khi Huy Thắng sớm được định hướng theo nghiệp HLV. Giải vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast là giải đấu đầu tiên mà Huy Thắng tham gia sau một thời gian dài chỉ làm công tác huấn luyện. Cú HIO này đã đánh dấu màn tái xuất không thể tuyệt vời hơn nữa đối với nam golfer này.

Golfer Nguyễn Huy Thắng và Lê Chúc An nhận Cúp và Giấy chứng nhận hole in one. Ảnh: Như Ý

Về kết quả chung cuộc, sau vòng 3 Giải vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast, Nguyễn Huy Thắng đang có tổng điểm +14 gậy (vòng 1 75 gậy/+3, vòng 2 77/+5, vòng 3 78/+6) và tạm thời xếp trong tốp 25.

Tại bảng nam, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Anh Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi kết thúc vòng 3 với 69 gậy/-3. Tổng 3 vòng, Nguyễn Anh Minh vững vàng ngôi đầu bảng với -5 gậy.

Xếp thứ 2 và 3 bảng nam lần lượt là Đỗ Quang Khánh (đạt điểm tiêu chuẩn even par), Nguyễn Thanh Hải (+2 gậy).

Tương tự như Nguyễn Anh Minh, nữ tuyển thủ quốc gia Đoàn Xuân Khuê Minh tiếp tục chơi tốt ở vòng ba với số điểm 69 gậy/-3. Tổng thành tích sau 3 vòng, Khuê Minh dẫn đầu bảng nữ với -5 gậy. Xếp sau là Nguyễn Thảo My (+1 gậy).