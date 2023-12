Giải mã lực lượng chuyên thủ tiêu người Do Thái theo lệnh trùm phát xít Hitler.

Một trong những lực lượng giúp trùm phát xít Hitler thực hiện các kế hoạch tàn sát người Do Thái là cơ quan cảnh sát mật Gestapo. Đây là tên gọi tắt của Geheime Staaspolizei.



Trong cuộc diệt chủng người Do Thái do nhà độc tài Hitler chỉ thị, các thành viên của Gestapo thực hiện việc tìm kiếm, vây bắt và đưa họ ra ga tàu. Kế đến, hàng triệu người Do Thái bị chuyển tới các trại tập trung và trại tử thần khét tiếng của Đức quốc xã. Tại các trại tập trung này, hơn 6 triệu người Do Thái bị giết hại theo nhiều cách thức tàn khốc.