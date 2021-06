Giải mã lý do Vinhomes Smart City thắng lớn tại giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương 2021

Vị trí đắc địa, kết nối hoàn hảo

Hội đồng giám khảo quốc tế của APPA đánh giá, Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) gây ấn tượng kép bởi vị trí đắc địa, kết nối hoàn hảo (giao điểm của 3 tuyến metro trọng yếu) và mô hình đại đô thị chuẩn quốc tế giữa trung tâm mới của Hà Nội.

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, Vinhomes Smart City là dự án hiếm hoi có khả năng kết nối tới một loạt tuyến đường lớn như Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3. Chỉ cần chưa đầy 7 phút chạy xe trên cung đường cao tốc đẹp bậc nhất Việt Nam - Đại lộ Thăng Long - từ Vinhomes Smart City đã có thể kết nối tới Trung tâm hội nghị quốc gia.

Đặc biệt, tháng 3/2021, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đoạn đường nối, bao gồm tuyến nối giữa Vinhomes Smart City và Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, rút ngắn khoảng cách giữa hai điểm này xuống chỉ còn hơn 2,5km. Cùng với sức sống mới từ trung tâm hành chính phía Tây, Vinhomes Smart City hứa hẹn sẽ là giao lộ kim cương để kết nối với không chỉ trung tâm Hà Nội mà nhiều khu vực lân cận.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, chính sự xuất hiện của 3 tuyến metro 5-6-7 mà Vinhomes Smart City nằm ở chính giữa mới tạo thành đòn bẩy nâng bật vị thế của đại đô thị này. Chuyên gia quy hoạch Lê Xuân Sơn nhận định, toạ lạc gần các tuyến metro là yếu tố nâng tầm, thúc đẩy sự phát triển của các đô thị lớn.

"Trong lịch sử phát triển đô thị trên thế giới, chính các tuyến metro (đường sắt đô thị) đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của cả một vùng dân cư. Tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Trung Quốc hay gần gũi hơn trong khu vực như Singapore hay Thái Lan, metro chính là con đường dẫn dắt sự thịnh vượng và phồn vinh, và cũng sẽ trở thành xu thế tại một nước đang phát triển mạnh như Việt Nam", ông Sơn nhận định.

Đặc biệt, sự ra đời của dự án thành phố quốc tế The Metrolines (nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City) càng khẳng định tầm nhìn của chủ đầu tư về tầm quan trọng của việc phát triển cận kề các tuyến metro. The Metrolines nằm giữa giao lộ vàng của 3 tuyến metro trọng yếu, với phong cách kiến tạo đô thị mang dáng dấp quốc tế, xứng đáng là trợ lực giúp Vinhomes Smart City giành giải Dự án phát triển nhà ở bền vững nhất Việt Nam.

Dự án phức hợp thắp sáng phía Tây Hà Nội

Với diện tích lên tới 280 ha, một sự thật khá thú vị rằng Vinhomes Smart City lại là một trong những khu đô thị có mật độ xây dựng thấp kỷ lục Việt Nam khi chỉ chiếm 14,7%, kiến tạo nên một không gian sống xanh đẳng cấp nơi đường chân trời của thủ đô.

Nhắc tới sự độc đáo của Vinhomes Smart City, đầu tiên phải kể tới điểm nhấn là bộ ba công viên liên hoàn với diện tích 16,3 ha trải dài hơn 3 km dọc dự án. Gợi lên khung cảnh về một vùng biển nhiệt đới yên bình, công viên trung tâm Central Park với hồ nước xanh mát rộng 4,2 ha và bãi cát trắng trải dài không chỉ là lá phổi xanh của toàn khu, mà còn là địa điểm sinh hoạt hấp dẫn cho dân cư với các điểm nướng BBQ, đường xe đạp, chèo thuyền kayak.

Nhịp sống sôi động ấy được điểm thêm nét hài hòa từ công viên Nhật Bản Zen Park rộng 6,1 ha - Tiêu biểu cho kiến trúc Nhật với những cung đường đèn lồng, tiểu cảnh, những nhịp cầu bắc nối tô đậm cảm giác về cuộc sống yên bình. Cộng hưởng thêm cho bức tranh màu xanh là công viên thể thao Sportia với hơn 1000 chức năng tập, đề cao yếu tố sống khỏe đối với những cư dân ưa vận động.

Những ý tưởng kiến tạo đô thị độc đáo còn được thể hiện qua sự khác biệt trong phong cách thiết kế của từng phân khu. Tiêu biểu như dự án The Metrolines vừa ra mắt là một ví dụ về sự đa dạng kiến trúc, hài hòa văn hóa.

The Metrolines sở hữu vị trí đắc địa nằm giữa tam giác vàng 3 tuyến metro trọng yếu số 5 – 6 – 7 và hưởng trọn vẹn tiện nghi từ "bộ tứ kim cương" của tập đoàn Vingroup.

The Metrolines với sự "cộng hưởng" từ vị thế ở trung tâm 3 tuyến metro huyết mạch, được chia thành 3 phân khu với những màu sắc riêng biệt. The Sakura - phong cách Nhật Bản tinh tế, The Miami - phong cách nhiệt đới Mỹ sôi động và The Victoria - phong cách Hồng Kông phồn hoa.



Đặc biệt, dự án The Metrolines được đánh giá sẽ là một trong những động lực tăng trưởng chính cho giá trị BĐS của cả đại đô thị Vinhomes Smart City. Theo xu hướng chung trên thế giới, tất cả các dự án BĐS kế cận metro như The Metrolines đều có giá trị hơn hẳn các khu vực khác. Đơn cử, tại Anh, giá thuê nhà ở các vị trí gần nhà ga Metro có giá cao hơn khoảng 10-25% so với các khu vực xa nhà ga. Hay nghiên cứu gần đây nhất tại thành phố Thượng Hải cho thấy, cứ mỗi mét gần ga tàu hơn, giá nhà lại tăng thêm khoảng 152 Nhân dân tệ/m2. Đây chính là bảo chứng về sự gia tăng giá trị của căn hộ trong dự án The Metrolines, góp phần mang danh hiệu APPA 2021 danh giá về cho toàn khu đô thị.

Xứng với danh hiệu "Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam 2021", Vinhomes Smart City hưởng trọn vẹn tiện ích nội khu đồng bộ từ hệ sinh thái Vingroup: bao gồm hệ thống trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom, hệ thống xe buýt điện Vinbus… đảm bảo cho cuộc sống an cư lâu dài của người dân. Nhờ hệ sinh thái hoàn hảo, đáp ứng tiêu chuẩn sống đẳng cấp ấy, Vinhomes Smart City không chỉ chinh phục khách hàng trong nước, mà còn còn được ví von như đại đô thị mang dáng dấp quốc tế lớn nhất Việt Nam, khi cộng đồng cư dân nơi đây đến từ 20 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Với tất cả những lý do kể trên, không ngạc nhiên khi Vinhomes Smart City trở thành dự án hiếm hoi của Việt Nam đại diện khu vực tham gia tranh giải tại Giải thưởng BĐS Quốc tế IPA năm 2021.