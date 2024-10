Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm của TP.HCM chỉ đạt gần 20%

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM, vốn đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 9 năm 2024 đạt 4.875,5 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và giảm 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý ước thực hiện 4.871 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 4,5 tỷ đồng, bằng 12,6% so với cùng kỳ (do Kế hoạch vốn từ ngân sách cấp huyện năm 2024 chỉ bằng 16,8% năm 2023).

Tính chung 9 tháng năm 2024, đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 30.190 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ (9 tháng năm 2023 thực hiện 30.138,1 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý ước thực hiện 30.149,2 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ, đạt 38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 40,8 tỷ đồng, bằng 13% so với cùng kỳ, đạt 36,2% kế hoạch cấp huyện.