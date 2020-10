Giải quyết khiếu nại vụ “15,6 triệu USD" tại dự án Hồng Phát” (Long An): Bộ Tư pháp kết luận “có tồn tại, sai sót”

Giữa tháng 11/2019, báo Dân Việt đã đăng loạt bài: "Chuyển 15,6 triệu USD vào dự án, vì sao không đăng ký đầu tư?".

Nguồn tin từ Bộ Tư pháp cho hay, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa ký văn bản số 2097/BTP-TTR, gửi Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát.

Bộ Tư pháp cho biết có nhận được đơn khiếu nại của Công ty Hồng Phát, khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 06/QĐ-CTHADS ngày 6/3/2019 của Cục THADS tỉnh Long An. Bộ Tư pháp đã giao Thanh tra Bộ thanh tra vụ việc này đối với Cục THADS Long An.

Mặc dù bị phong tỏa 13 Giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng Công ty Hồng Phát vẫn đổ nhiều tiền bạc để đầu tư hạ tầng, duy trì dự án. Ảnh: V.C

Sau khi thanh tra, xác minh, Bộ Tư pháp kết luận việc Cục THADS Long An đã "đúng thẩm quyền", khi ra Quyết định 06 giải quyết khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Nhưng, Bộ Tư pháp cũng khẳng định Quyết định 06 của Cục THADS Long An "còn tồn tại, sai sót".

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng cho rằng Tổng cục THADS cũng "sai sót", khi thực hiện giải quyết khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Tuy nhiên, "những sai sót trong quá trình xử lý khiếu nại của Tổng cục THADS, về bản chất không làm mất quyền khiếu nại của Công ty Hồng Phát" – Bộ Tư pháp kết luận.

Từ kết luận trên, Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng cục THADS phải "sửa đổi, chỉ đạo đính chính những nội dung chưa đúng quy định pháp luật, sơ sót kỹ thuật của Quyết định giải quyết khiếu nại số 06…".

Nhiều khu vực trong dự án đã được mở đường. Ảnh: V.C

Bộ Tư pháp yêu cầu "tổ chức họp, kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc xử lý đơn khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng chỉ đạo Cục THADS Long An tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý tương xứng đối với những tồn tại, sai sót…

Trong khi đó, bà Trần Thị Việt Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hồng Phát – lại cho rằng: "Văn bản số 2097 của Bộ Tư pháp mới xem xét các khiếu nại của doanh nghiệp về mặt hình thức, trình tự, thủ tục; chứ chưa xem xét khách quan, công tâm về nội dung, diễn biến vụ việc.

Đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp chưa làm rõ việc chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thi hành phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. Việc chấp hành viên của Cục THADS Long An ra quyết định phong tỏa 13 Giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty Hồng Phát là trái pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại".

Trước đó, Công ty Hồng Phát và Công ty China Policy Limited (CPL, trụ sở tại British Virgin Islands) hợp tác đầu tư dự án khu dân cư – trường đua ngựa ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào năm 2007.

CPL đã chuyển 15,6 triệu USD vào dự án. Công ty Hồng Phát đã tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, với diện tích hơn 230 ha đất.

Tuy nhiên, do phía CPL không đăng ký pháp nhân nhà đầu tư, không chấp nhận bổ sung thêm vốn phát sinh để giải phóng mặt bằng, bồi thường cho người dân, dẫn tới tranh chấp với Công ty Hồng Phát.

Hiện dự án khu dân cư - trường đua ngựa (do Công ty Hồng Phát làm chủ đầu tư ) là một trong những dự án đầu tư có quy mô lớn nhất tỉnh Long An. Ảnh: V.C

Ngày 25/4/2013, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã ra phán quyết số 29/12, yêu cầu Hồng Phát và CPL tiếp tục thực hiện "Thỏa thuận khung" đã ký kết giữa 2 công ty. Công ty Hồng Phát phải "thực hiện thủ tục xin phép cần thiết và có được giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh của dự án…"; "Hồng Phát phải đóng góp quyền sử dụng đất của diện tích đất Giai đoạn 1 đứng tên của Hồng Phát vào Công ty liên doanh"…

Thế nhưng, trong thời gian Công ty Hồng Phát tiếp tục triển khai dự án, thì Cục THADS Long An đã ra văn bản "tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận QSDĐ (tương ứng 232,6 ha đất dự án đang do Công ty Hồng Phát đứng tên.

Hồng Phát khiếu nại việc phong tỏa 13 Giấy chứng nhận QSDĐ trên của Cục THADS Long An. Sau đó, Cục THADS Long An đã ra Quyết định số 06/QĐ-CTHADS ngay 6/3/2019, giải quyết khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Tại Quyết định này, Cục THADS Long An "không chấp nhận toàn bộ khiếu nại của Công ty Hồng Phát".