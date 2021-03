Giám đốc Công an không còn được cách chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh

Theo Nghị định số 25/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh không còn được bổ nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

