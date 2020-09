Giám đốc Công an Nghệ An Võ Trọng Hải được thăng cấp hàm Thiếu tướng

Chiều 11/9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 sỹ quan là lãnh đạo trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong 9 trường hợp có ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được thăng hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp hàm cho ông Võ Trọng Hải (áo trắng -ảnh Truyền hình Nghệ An).

Trước đó vào ngày 12/8/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định chỉ định ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tân Thiếu tướng Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 20 tuổi ông nhập ngũ trở thành lính trinh sát biên phòng. Trải qua quá trình công tác, ông lần lượt được giao giữ các chức vụ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.

Sau 30 năm gắn bó với lực lượng Bộ đội biên phòng, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh (tháng 8/2018). Hơn 6 tháng sau, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh (tháng 3/2019).

Cuối tháng 6/2020, ông nhận quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An (thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu).