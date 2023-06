Giám đốc Công an Quảng Ninh Đinh Văn Nơi cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy Giám đốc Công an Quảng Ninh Đinh Văn Nơi cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam – Trưởng Công an phường Bãi Cháy liên quan đến việc lái xe khi uống rượu, còn đe doạ dân sau khi có va chạm trên đường phố.