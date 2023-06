Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: Phóng viên, nhà báo là những chiến sỹ đấu tranh cho lẽ phải

Chiều ngày 19/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo thường trú trên địa bàn Quảng Nam nhân kỷ niệm 98 ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và phát động giải báo chí với chủ đề "vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023 - 2025".

Công an tỉnh Quảng Nam gặp gỡ báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Báo chí Cách mạng VN. Ảnh: T.H

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, từ 1 tờ báo cách mạng đầu tiên, 98 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, với hơn 800 cơ quan, 72 đài phát thanh – truyền hình trung ương và địa phương, 300 kênh phát thanh, truyền hình phát sóng hàng ngày đã kịp thời phản ánh tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước với nhiều loại hình phong phú, đa dạng.

"Với hàng ngàn phóng viên, nhà báo, đang là những chiến sỹ ngày đêm miệt mài với công việc, tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió để phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống.

Có thể nói rằng, chưa bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí với đội ngũ cầm bút hùng hậu, những người đã phát huy tinh thần trách nhiệm với đất nước và nhân dân, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng thể hiện những phẩm chất của người làm báo và truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam.

Sẵn sàng đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...", Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, trên địa bàn Quảng Nam, trong những năm qua, báo chí đã phục vụ tích cực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, góp phần đáng kể vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Riêng đối với lực lượng công an, các cơ quan thông tấn, phóng viên, báo chí trung ương và địa phương luôn có sự đồng hành, gắn kết, theo dõi và phản ánh đậm nét các hoạt động của lực lượng công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: CAQN

Các phóng viên, nhà báo đã có nhiều bài viết, phóng sự xã hội sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia với những gian khổ của lực lượng công an; kịp thời phản ánh những chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an Quảng Nam nói riêng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Đặc biệt, các báo đã tuyên truyền những gương tốt người tốt, việc tốt trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng công an nhân dân.

Thông qua ghi nhận, phản ánh một cách chân thật, sắc nét, rõ ràng của các đồng chí, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đã hiểu rõ thêm về những chiến công cũng như những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an, cùng tham gia góp ý, hiến kế để xây dựng lực lượng Công an Quảng Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam, tôi hết sức ghi nhận, trân trọng những đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn, phóng viên báo chí trên trận tuyến đảm bảo an ninh, trật tự nói riêng và trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh nhà nói chung.

Và cũng có thể khẳng định rằng, thời gian qua, đội ngũ phóng viên, báo chí tỉnh nhà đã dành cho lực lượng Công an toàn tỉnh một tình cảm hết sức chân thành và quý báu...", Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Lực lượng phóng viên, nhà báo đóng trên địa bàn Quảng Nam kiểm tra thực tế một vụ phá rừng ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Ảnh: T.H

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói thêm, trong thời gian tới, bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng đứng trước rất nhiều những khó khăn, thách thức.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng, phá hoại tư tưởng, các loại tội phạm tăng cường hoạt động với nhiều thủ đoạn mới, phức tạp; cuộc chiến trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin – truyền thông ngày càng cam go, quyết liệt...

"Vì vậy, vai trò, vị trí của các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo ngày càng quan trọng trong việc tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ ANTT, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phối hợp cùng với lực lượng công an nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm...", Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ.