Giám đốc Công an Yên Bái 46 tuổi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Công an thay Tướng Tô Ân Xô

Ngày 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an đã tổ chưc lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an. Thời gian nhận nhiệm vụ từ ngày 1/2/2023.

Đại tá Đặng Hồng Đức nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc triển khai các quyết định về công tác cán bộ liên quan Công an tỉnh Yên Bái, công an tỉnh Bạc Liêu dựa trên cơ sở rà soát, thảo luận kỹ lưỡng về nhiều mặt đối với nhân sự trong diện quy hoạch và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất. Mọi quy trình, thủ tục đúng quy định của Đảng, của ngành và của tỉnh về công tác cán bộ.

Nhận quyết định mới, đại tá Đặng Hồng Đức cho biết trong 3 năm làm việc tại tỉnh Yên Bái, ông luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. Và dù có ở đâu, nhận nhiệm vụ gì, ông vẫn giữ những tình cảm đặc biệt về miền đất Yên Bái, luôn coi mình là một đảng viên, cán bộ, người con Yên Bái.

Đại tá Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, được đánh giá là một trong những cán bộ trẻ, có trình độ, có năng lực kinh qua nhiều lĩnh lực công tác của Bộ Công an, có uy tín trong ngành.

Ông Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái từ tháng 6/2020. Trước đó, ông là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.