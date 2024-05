Để xảy ra tai nạn liên tiếp, Giám đốc Công ty Than Quang Hanh bị cho thôi chức

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải vừa ký công văn về chủ trương công tác cán bộ đối với chức danh Giám đốc Công ty Than Quang Hanh - TKV.

Công văn nêu rõ, trong năm 2023, Công ty Than Quang Hanh - TKV đã để xảy ra hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 sự cố lao động nghiêm trọng. Ngày 29/12/2023, Tập đoàn đã có văn bản số 6548 phê bình và yêu cầu ông Nguyễn Tất Dũng, Giám đốc Công ty Than Quang Hanh - TKV rút kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TKV chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thương vong ở Công ty Than Quang Hanh. Ảnh: Cổng thông tin Cẩm Phả

Tiếp đó, ngày 13/5 vừa qua, tại Công ty Than Quang Hanh - TKV lại xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Việc công ty để liên tiếp xảy ra tai nạn lao động chết người vượt tần suất là vi phạm Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động và Quy chế cán bộ của TKV.

Theo đó, TKV thông báo cho thôi chức vụ Giám đốc Công ty Than Quang Hanh - TKV đối với ông Nguyễn Tất Dũng để bố trí chức vụ Phó Trưởng ban của Tập đoàn. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban An toàn TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty Than Quang Hanh - TKV.

Trước mắt, ông Nguyễn Tất Dũng có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Công ty tập trung khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn lao động ngày 13/5/2024 cho đến khi TKV bổ nhiệm giám đốc mới, sau đó sẽ xem xét, bố trí nhận nhiệm vụ khác...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên công nhân bị thương trong vụ tai nạn hầm lò khiến 4 người thương vong tại Công ty Than Quang Hanh. Ảnh: QMG

Trước đó, báo Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/5, tại lò chợ mức -190/-170 vỉa 14.11, Phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh – TKV (TP Cẩm Phả) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.

Các công nhân tử vong gồm: Anh B.V.T (SN 1991, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), anh Đ.V.T (SN 1980, quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và anh L.A.V (SN 1995, quê ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Còn anh Lý A Chìa (SN 1991, trú tại tỉnh Điện Biên) bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh và nhiều cơ quan chức năng khác đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã chỉ đạo tập trung chăm sóc y tế cho người bị thương; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.