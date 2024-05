Tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thương vong: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi công nhân bị thương

Sáng 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường cùng các đoàn thể đã thăm hỏi công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Quang Hanh - TKV khiến 4 người thương vong.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường đã thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ, động viên anh Lý A Chìa (SN 1991, quê ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) - công nhân Công ty Than Quang Hanh bị thương, đang được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên công nhân bị thương trong vụ tai nạn hầm lò khiến 4 người thương vong tại Công ty Than Quang Hanh. Ảnh: QMG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh và ngành y tế sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho công nhân ngành than bị thương.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc San, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau nhiều, bị tổn thương ở cánh tay phải, trật khớp vai phải. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán, tiến hành chụp chiếu và quyết định mổ sớm, cấp cứu sớm để giải phóng sự chèn ép. Sau khi được điều trị, chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục.

Ông Vũ Đức Chường, Bí thư Đảng ủy Công ty Than Quang Hanh thông tin, trước mắt Công ty Than Quang Hanh đã hỗ trợ 300 triệu đồng/người tử vong và hỗ trợ 50 triệu đồng/người bị thương. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng/người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng/người bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. UBND TP Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng/ người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương.

Các tổ chức đoàn thể, Công đoàn công ty đang cùng hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi cán bộ, người lao động hỗ trợ các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TKV chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thương vong. Ảnh: Cổng thông tin Cẩm Phả

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin "Quảng Ninh: Tai nạn hầm lò khiến 3 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương". Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/5, tại lò chợ mức -190/-170 vỉa 14.11, Phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh – TKV (TP Cẩm Phả) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong và 1 công nhân bị thương.

Các công nhân tử vong gồm: Anh B.V.T (SN 1991, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), anh Đ.V.T (SN 1980, quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và anh L.A.V (SN 1995, quê ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Còn anh Lý A Chìa (SN 1991, quê ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh và nhiều cơ quan chức năng khác đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã chỉ đạo tập trung chăm sóc y tế cho người bị thương; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.