Giám đốc dùng công tơ xe máy đo đạc diện tích thi công công trình

Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Vy MMC bị khởi tố

Cụ thể, chiều nay (4/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Chiến (SN 1988, trú tại bản Hợp 2, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Vy MMC (địa chỉ: Thôn Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, năm 2020, UBND xã Dào San (Phong Thổ, Lai Châu) được UBND huyện Phong Thổ giao làm chủ đầu tư một số chương trình, dự án để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có dự án làm đường giao thông thôn, bản.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can Đỗ Đình Chiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Vy MMC. (Ảnh: CACC)

Triển khai thực hiện, UBND xã Dào San đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Nam Vy MMC do Đỗ Đình Chiến làm Giám đốc để thi công xây dựng công trình đường Hợp 3 – Can Tỷ với giá trị hợp đồng trên 2,3 tỷ đồng.

Giám đốc dùng công tơ xe máy để tính toán khối lượng thi công

Quá trình thực hiện công tác nghiệm thu, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã dùng công tơ xe máy để xác định diện tích thi công công trình. Từ đó dựa vào hồ sơ thiết kế cũng như khối lượng trong hợp đồng để nghiệm thu mà không tiến hành kiểm tra đo đạc khối lượng thực tế thi công dẫn đến việc nghiệm thu, thanh toán nhiều hơn khối lượng mà nhà thầu thi công 123 mét bê tông đường và 246 mét rãnh dọc với tổng số tiền hơn 166 triệu đồng.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố bị can số 168/QĐ-CSKT ngày 3/11/2022 đối với Đỗ Đình Chiến. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đỗ Đình Chiến số 181/QĐ-VKSLC-P1 ngày 3/11/2022 và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, bị can Đỗ Đình Chiến có thuê một nhóm thợ xây và không trả công cho thợ. Sau đó, nhóm thợ xây này đã có đơn tố cáo về hành vi vi phạm của Đỗ Đình Chiến với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu.

Khi tiến hành điều tra, xác minh sự việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng đúng như trong đơn tố cáo.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.