Được biết, ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn 1446 chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, báo chí vẫn tiếp tục phản ánh tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường, có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Vì vậy, ngày 24/5, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục ban hành công văn 2326, chỉ đạo công an tỉnh, Sở GTVT, UBND và Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện chở quá tải trọng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, kiên quyết không để xe quá tải trọng hoạt động trên địa bàn.