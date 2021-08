Giãn cách xã hội tại TP.HCM: Nhiều vụ tai nạn do phóng nhanh, vượt ẩu vì đường sá quá... vắng vẻ

Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc

Chiều 11/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM cho biết: Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đường sá vắng vẻ nên một số người dân lơ là, chủ quan, không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Ngày 9/8, một xe ô tô tải biển số tỉnh Long An lưu thông trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ quận Bình Tân về quận 6. Khi xe đi đến giao lộ đường số 10 (phường 13) thì va chạm với một xe máy biển số tỉnh Đồng Tháp chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, ô tô tải bị mất lái lao sang làn đường ngược lại, tông tiếp vào một xe đạp do người phụ nữ khoảng 60 tuổi điều khiển, rồi lật ngang giữa đường.



Vụ tai nạn làm 3 người bị thương, trong đó người phụ nữ đi xe đạp phải nhập viện cấp cứu, cả 3 phương tiện đều hư hỏng.

Dù đường rất vắng vẻ, nhưng xe tải vẫn tông vào hai phương tiện khác và lật ngang giữa đường. (Ảnh: N.N)

Trước đó, vào ngày 29/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn phường 11, quận Bình Thạnh. Theo trích xuất từ camera an ninh, một chiếc ô tô con màu đen đã vượt đèn đỏ và tông vào xe cứu thương đang làm nhiệm vụ trên đường, dù xe cứu thương có bật đèn ưu tiên và hụ còi.

Do cả hai xe cùng di chuyển qua giao lộ với tốc độ cao, nên không kịp xử lý, ô tô con tông ngang hông và hất văng khiến xe cứu thương lật ngửa trên đường. Vụ tại nạn khiến tài xế và người ngồi phía sau xe cứu thương bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh C. tử vong thương tâm. (Ảnh: N.N)

Đặc biệt, vào ngày 31/7, anh M.V.C. (SN 1982, ngụ TP.Thủ Đức) điều khiển xe máy mang BKS 59X3-429.25 lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi ngã tư Gò Dưa. Khi đến khu vực trước UBND phường Tam Phú (TP.Thủ Đức), anh C. bất ngờ lao thẳng xe vào đuôi chiếc xe tải đang dừng đổ bên đường để lấy rác.



Cú tông mạnh khiến anh C. văng xuống đường và bị thương nặng. Dù được mọi người hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh C. đã không qua khỏi. Điều đáng nói, lúc này đường rất thông thoáng, xe tải chở rác cũng nằm nép trên đường, nhưng sự cố vẫn xảy ra.

Khuyến cáo của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt

Để góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên đường, PC08 lưu ý người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Dừng chờ đèn tín hiệu giao thông theo đúng quy định của pháp luật. Không chủ quan khi thấy đường vắng, trời nắng hay không có sự kiểm soát của lực lượng chức năng là... tha hồ vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu...

Luôn chú ý quan sát khi đi trên đường, chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách, nhường đường khi qua giao lộ.

PC08 lưu ý người dân cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tránh chủ quan khi đường sá vắng vẻ. (Ảnh: PC08)

Lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định. Không lưu thông ngược chiều, lưu thông vào nơi có biển báo cấm đi ngược chiều, đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Nhường đường theo đúng quy định của pháp luật khi gặp các loại xe ưu tiên đang lưu thông thực hiện nhiệm vụ trên đường, cụ thể: Giảm tốc độ và tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Ngoài ra, đại điện PC08 cũng cho biết thêm, hiện nay, tất cả các lực lượng trên địa bàn thành phố đều đang dốc hết sức mình để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.